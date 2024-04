Cuándo y dónde será el concierto gratuito sinfónico de Star Wars en la CDMX

Este concierto pretende rememorar las grandes piezas musicales de la saga y acercar a los fanáticos a una convivencia sana, gratuita y con diferentes actividades. (Photo by Lucasfilm/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Estamos a nada de celebrar un año más del día de Star Wars el cuál se lleva a cabo los días 4 de mayo a nivel mundial, y es cuando los fans de la saga de George Lucas celebran por medio de las películas, vistiéndose de sus personajes favoritos y a este magnifico día se agregan cada vez más empresas que buscan el hype que atrae público de otras galaxias.

El próximo domingo 28 de abril, el Centro de Arte y Cultura Futurama en la CDMX será el escenario de un magno evento con el concierto sinfónico de Star Wars, abierto al público y totalmente gratuito a partir de las 15:00 horas. Este acontecimiento forma parte de la Expo de Star Wars, la cual también se hospedará en las mismas instalaciones ubicadas en la cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades relacionadas con la saga desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Concierto gratuito Star Wars foto: Centro Cultural Futurama

Para aquellos fans de la icónica serie que desean llegar al evento usando el transporte público, la estación Lindavista de la Línea 6 del Metro, se encuentra a pocas calles del Centro de Arte y Cultura Futurama. Esta proximidad promete una llegada fácil y sin complicaciones para los entusiastas que no quieren perderse la oportunidad de sumergirse en el universo de Star Wars a través de la música.

La realización de este concierto sinfónico gratuito en la CDMX busca no solo brindar entretenimiento de alta calidad a los ciudadanos y visitantes de la ciudad, sino también promover la cultura y las artes a través de eventos accesibles para todo el público. La Expo de Star Wars y su concierto sinfónico destacan el compromiso de la ciudad con iniciativas culturales que fomentan la unidad y el esparcimiento familiar y comunitario.

No obstante no solo habrá el evento musical sino que también habrá exposición de coleccionables, sables de luz, concursos de Cosplay, y venta de souvenirs un evento que pretende recibir a cientos de coleccionistas así como también quiere ser algo inédito.

¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

El día de Star Wars, celebrado cada 4 de mayo, es una jornada dedicada a la veneración y disfrute de la icónica saga de ciencia ficción creada por George Lucas en 1977. La elección de esta fecha se debe a un juego de palabras en inglés con la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), que se asemeja a “May the Fourth be with you” (Que el Cuatro de Mayo esté contigo).

Star Wars Episodio I, celebrará su anviersario número 25 el 4 de mayo. (Disney)

Esta celebración tiene su origen en una publicación del año 1979, cuando el Partido Conservador del Reino Unido, tras la elección de Margaret Thatcher como primera ministra, publicó un anuncio en el London Evening News que decía: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. Aunque este juego de palabras marcó el principio, no fue sino hasta la expansión de internet y las redes sociales, que los aficionados de Star Wars comenzaron a celebrar este día con más fervor, organizando eventos, maratones de las películas, y compartiendo contenido relacionado con la saga en plataformas digitales.

El día de Star Wars se ha convertido en una fecha de reunión mundial para los seguidores de la saga, donde pueden compartir su pasión y entusiasmo por el universo de Star Wars. Se organizan todo tipo de eventos, desde proyecciones de las películas y series, hasta concursos de disfraces y debates sobre teorías de la saga. Además, es común que las empresas relacionadas con Star Wars lancen productos especiales o promociones en esta fecha.