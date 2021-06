Presuntos miembros del Cártel del Golfo vinculan a candidato con el narco en Tamaulipas

En una escena más de grupos delictivos, presuntos miembros del Cártel del Golfo vincularon con el narco a Noé Ramos Ferretiz, candidato a la alcaldía del Mante, Tamaulipas.

Un supuesto integrante de la facción somete a otro joven que confiesa sus presuntos ilícitos y operaciones a favor de Ramos Ferretiz, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN).

En lo que aparenta ser un video con guion, se observan pausas, errores de continuidad en el discurso, dudas sobre el resto del mensaje y cuestionamientos a modo. Aunque se esfuerzan, quedan reservas sobre la autenticidad de la denuncia.

También se aprecia a un joven hincado, con las manos atadas con cinta industrial color gris, sostenido de la cabeza por la mano de un hombre encapuchado, luciendo vestimenta tipo militar, equipo táctico y cuyo fusil cuelga en el pecho. De fondo están las siglas en diagonal del CDG sobre una pared blanca.

En la mano derecha el supuesto operador criminal apoya un machete abajo del cuello de su víctima. Entonces comienza el interrogatorio. Para quién trabajas, por qué te agarraron, quién y cuánto te paga.

El panista no respondió al respecto de este hecho (Foto: Facebook@PANManteTam)

Según su testimonio, el sometido estaría bajo las órdenes Noé Ramos Ferretiz; supuestamente fue detenido por intentar robar cabezas de ganado en la demarcación del Huastequillo. Su sueldo, explica, era liquidado por el propio candidato panista y por la presidencia municipal del Mante.

Revela que el contendiente trae consigo un escuadrón de 20 escoltas y supuestos subordinados. Acusa que ellos estarían asociados con un tal Comandante Zeta.

“Matar a varia gente que le estorba en la política. La próxima semana nos pasarán objetivos para dar de baja”, respondió el joven maniatado.

Esta semana íbamos a hacer desorden, levantar gente y dar dinero para que gane la presidencia

Finalmente, las amenazas son para presuntos vigilantes del candidato panista. No se da cuenta sobre el destino del joven amarrado y las autoridades no han reportado mayores detalles sobre este hecho. Consultado por correo electrónico al respecto, Ramos Ferretiz no ofreció respuesta a este medio.

Los líderes criminales y sus plazas en Tamaulipas (Mapa: Infobae México/Jovany Pérez Silva)

Apenas el 28 de mayo pasado, en esta entidad, Mario Delgado denunció que fue objeto de una agresión por personas armadas que apuntaron con fusiles a la camioneta donde iba. Pero hasta el momento no han trascendido más datos que verifiquen la referencia del presidente de Morena.

Dada su dinámica de operaciones entre clanes, el Cártel del Golfo cuenta con varios cabecillas, entre quienes destacan los herederos de la familia Cárdenas Guillén, apellido del máximo líder cuando la agrupación mantenía un dominio al nivel de rivales como el Cártel de Sinaloa.

Actualmente, Matamoros estaría controlado por José Martín Cárdenas García, el Chiwilly, lugarteniente del Cártel del Golfo. Aunque también operaría otro cabecilla de la facción identificado como José Alfredo Cárdenas Martínez, el Contador.

Este último es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en 2003, extraditado a EEUU en 2007 y quien saldrá libre en 2028.

Tamaulipas está bajo la disputa del Cártel del Noreste, derivado de Los Zetas, y el Cártel del Golfo. La entidad ha sido bastión de cárteles de la droga porque colinda en su frontera norte con Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes.

En sus antecedentes, los actuales grupos delictivos formaron parte de la misma facción, pero al paso de los años tuvieron diferencias y traiciones que los llevaron a la fragmentación.

Si bien, ambos mantienen dominios en ciertos municipios, ninguno de ellos es tan poderoso para imponerse al otro. Esas batallas regionales son más constantes y agudas, pues se mantienen en un contexto de supervivencia.

Actualmente el Cártel del Golfo opera en diversos estados del país, confirmó la FGR, y más allá de Tamaulipas, donde se localiza su bastión desde mediados de 1980.

Juan García Ábrego, líder fundador del grupo fue detenido en 1996 y paga 11 cadenas perpetuas en EEUU.

