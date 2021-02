“La patrona” y el “sobre amarillo”: regresaron las estafas en CDMX que tienen como blanco a trabajadoras del hogar

Los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad y la falta de información de las trabajadoras del hogar, así como la lealtad que las lleva a realizar cualquier cosa por “ayudar” a sus empleadores (Foto: Cuartoscuro)

Los fraudes conocidos como el sobre amarillo y la patrona han regresado a la Ciudad de México. En los últimos días han sido detectados casos en la capital del país: las trabajadoras del hogar son las más expuestas ante este tipo de estafas.

El modus operandi del engaño conocido como la patrona consiste en hacer una llamada telefónica a la empleada de la casa y hacerle creer que su patrón o patrona se encuentra en una situación de riesgo o tiene una falsa emergencia, por lo que requiere de su ayuda.

Los presuntos delincuentes se aseguran que el dueño del domicilio no se encuentre dentro de la casa: afirman que está secuestrado o capturado o detenido y se debe hacer una negociación por medio de videollamada.

Los extorsionadores imploran a las víctimas que reúnan todos los objetos de valor del inmueble, como dinero en efectivo, joyas, y electrónicos, para entregarlos.

En la estafa del sobre amarillo, los posibles ladrones llaman al personal de servicio del hogar y les piden que busquen un envoltorio con estas características por todo el domicilio: inventan que existe este sobre amarillo mientras que envuelven a la trabajadora y no pierden el contacto con ella para mantener el control.

Los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad y la falta de información de las trabajadoras del hogar, así como la lealtad que las lleva a realizar cualquier cosa por “ayudar” a sus empleadores.

Así, obtienen más y más información hasta que la empleada otorga fotos, video, e imágenes de la vivienda, con lo cual los criminales obtienen datos e información personal de las familias para investigar a las futuras víctimas de fraude.

Los defraudadores también se hacen pasar por abogados, ministerios públicos, contadores, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o hasta familiares.

Este miércoles, la Doctora en Historia Ursula Camba, a través de su cuenta de Twitter, publicó: “Acaban de extorsionar a la persona que trabaja en mi casa. Yo no estaba. Entregó todas mis cosas. Joyas y dinero. Esta vez no hay nadie ya que me pueda ayudar. Nadie. Si, parece un chiste. Malo. Malísimo. Estoy al borde de un colapso”.

Autoridades de la Ciudad de México investigan estas modalidades de fraudes telefónicos desde el 2019.

En ese año, el noticiero En punto, con Denise Maerker, mencionó que estos grupos delictivos buscan aprovecharse de las trabajadoras del hogar al llamar por teléfono y pedirles que busquen dinero para que después lo depositen.

Entre enero del 2018 y marzo del 2019 hubieron 1,688 reportes de diferente índole: de ese total 172 fueron por la modalidad del fraude telefónico. Dentro de estos, 66 fueron específicamente de sobre amarillo.

“Se les llama por teléfono creando falsa impresión de una situación de emergencia de la cual está siendo víctima la patrona o el patrón. De esto han sido sujetos funcionarios públicos, directores de bancos, básicamente sectores de clase media de toda la Ciudad de México”, mencionó Salvador Guerrero del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México.

Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, y Benito Juárez son las principales delegaciones que han reportado este tipo de fraudes, según la plataforma DíSi.

Guerrero Chiprés recomendó tener una comunicación entre empleadores y trabajadores para saber lo que sucede en el hogar y que no tengan miedo al momento de que hablen por teléfono con un delincuente.

“El miedo y la incertidumbre, así como el factor sorpresa, son los instrumentos que manejan las organizaciones criminales para que no haya denuncia o se culpe a la autoridad, cuando los culpables son los organismos criminales y son también los que hacen vulnerables”, mencionó el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México.

La periodista mexicana de espectáculos Pati Chapoy dio a conocer en junio del 2019 que su familia fue víctima de una extorsión en la que perdió los ahorros de 50 años de trabajo. El modus operandi que describió fue identificado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México como la patrona o de sobre amarillo.

La presentadora de TV Azteca explicó que realizó un viaje fuera de México para festejar su cumpleaños, acompañada por su esposo, Álvaro Dávila.

Durante sus vacaciones se enteró que una mujer de acento colombiano llamó a su casa en su ausencia y le dijo a su empleada que debía entregarle diversos objetos de valor para que no irrumpieran en la propiedad.

Relató “que iban a llegar unos comandantes a mi casa, que iban a entrar a la fuerza, que iban a robar, que si quería evitar que eso pasara le tenía que enviar afuera (los objetos), que le entregara las cosas y con eso ya no iba a suceder lo que había planeado”.

“Esta persona lamentablemente tomó una maleta y la llenó de relojes, collares, plumas, mancuernillas, dinero en efectivo para entregárselos en propia mano (a los delincuentes)”, agregó la comunicadora mexicana de 70 años.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía difundir este modus operandi para no sorprender a nadie. En caso de recibir una llamada fraudulenta, corroborar la información recibida y denunciar ante las autoridades.

Este organismo ofrece atención psicológica y legal en la Línea de Seguridad 5533-5533 o en el chat de WhatsApp 55 5533-5533.

