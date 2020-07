Gobernador de Tamaulipas suspendió aislamiento por COVID-19

Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca anunció que lavantaría su aislamiento de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, comunicó que le fueron entregados resultados negativos de una nueva prueba de COVID-19 a la que se sometió, por ello, levantará el confinamiento que mantenía desde el pasado 2 de julio, cuando informó que estaba contagiado.

“Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba de #COVID19 que me practiqué; GAD la prueba de PCR dio negativo. A partir de hoy mismo levanto el aislamiento al que me sometí. Agradezco a todas las personas que estuvieron pendiente de mi estado de salud”, publicó en Twitter el político panista a las 18:21 horas de este martes.

García Cabeza de Vaca fue el quinto gobernador mexicano en resultar infectado de coronavirus, pues comunicó su padecimiento hace 12 días, luego de que sus similares de Hidalgo, Tabasco, Querétaro y Guerrero hubieran dado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2, mismo que ha dejado 36,327 muertes y 311,486 casos confirmados, según el último corte de las autoridades sanitarias federales.

“Me permito informarles que he dado positivo a la prueba de #COVID19. A partir de este momento, desde casa, estaré siguiendo las indicaciones de @TamaulipasSalud y desde aquí seguiré trabajando”, escribió el ejecutivo tamaulipeco la mañana del 2 de julio pasado. En aquella ocasión, aseguró que mantendría comunicación con su gabinete de Salud, Seguridad, Economía y Bienestar para no desatender sus funciones.

El gobernador comunicó vía Twitter que dio negativo a prueba PCR (Foto: Twitter@fgcabezadevaca)

El primero de los gobernadores en contagiarse de coronavirus fue el de Hidalgo, Omar Fayad, luego siguieron, Adán Augusto López Hernández, de Tabasco; Francisco Domínguez Servién, Querétaro; Hector Astudillo Flores de Guerrero y el último, García Cabeza de Vaca.

Cabe destacar que el gobernador de Tamaulipas anunció salir del aislamiento dos días antes del tiempo estimado para una recuperación adecuada, pues el confinamiento debe durar 14 días, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“Si ha tenido indudablemente COVID‑19 (confirmada mediante una prueba), aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse”, es parte de las sugerencias de la OMS.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas registró 10,835 casos positivos acumulados de COVID-19, de los cuales 5,371 se han recuperado y 727 han fallecido. De acuerdo con datos publicados este 14 de julio. Según el semáforo de riesgo, la entidad gobernada por García Cabeza de Vaca está en color rojo, es decir el máximo estado de alerta.

Estados con ese color solo permiten actividades económicas esenciales, y que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.

El mandatario estatal suspenderá su confinamiento antes de los 14 días recomendados por la OMS (Foto: Gobierno de Tamaulipas)

Gloria Molina Gamboa, titular de Salud en Tamaulipas, pidió a la población que atendiera medidas para reducir la movilidad y extremar medidas de higiene para evitara la propagación del coronavirus.

Apenas este lunes 13 de julio, las autoridades tamaulipecas comunicaron un retorno a la Fase 1 de la contingencia, misma que significaba reactivación del comercio no esencial, ampliación del programa Hoy No Circula, así como la restricción de venta de bebidas alcohólicas los fines de semana.

Entre otras medidas dictadas por el gobierno de Tamaulipas están la circulación de personas de 22:00 a 05:00 horas, servicio de transporte público al 50% de capacidad, proporción similar para el hospedaje hotelero. Así como la suspensión de tianguis, sitios turísticos, actividades al aire libre, clubes deportivos o sociales, servicios inmobiliarios y de alquiler, espacios públicos cerrados y servicios administrativos para la educación.

La entidad estimó mantener estas previsiones del 13 al 27 de julio, pues permitirán detener el crecimiento exponencial de casos de COVID-19.

