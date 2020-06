Por qué aún es muy pronto para reabrir los gimnasios, clubes deportivos y spa’s

Desde que inició la “Nueva Normalidad” el pasado 1 de junio en el país, varios servicios están reanudando sus actividades de forma escalonada y siguiendo los protocolos indicados por la Secretaría de Salud (Ssa), entre ellos los hoteleros, de peluquería y estética. Pero otro que tiene a muchos mexicanos ansiosos por regresar son los spa, clubes deportivos y gimnasios.

Y es que este lunes se conoció que algunos gimnasios privados y públicos reabrieron sus instalaciones en varios municipios de Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló este martes que el país todavía se encuentra en color rojo de acuerdo al Semáforo Epidemiológico, es decir máximo riesgo, por lo que no recomienda la reapertura de dichos establecimientos:

Los gimnasios, spas, centros de masajes, etcétera, aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas: la proximidad en espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes, como los propios equipos de realización de ejercicio. Pero, además, una condición fisiológica, que es la respiración acelerada, que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas. Entonces, no se recomienda su reapertura en semáforo rojo

El funcionario indicó que lo mismo sucede con otros sectores económicos como cines, teatros, centros comerciales y religiosos, pues la convivencia es estrecha y no controlada. En este contexto, las únicas actividades que sí pueden llevarse a cabo pero siguiendo las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias y estableciendo un límite de aforo son:

Cabe mencionar que el el color del semáforo se basa en el número de infectados, hospitalizados y las personas que requieren atención médica. No obstante, López-Gatell estima que varias entidades transiten a color naranja en los siguientes días.

De acuerdo al último reporte de la Ssa, en México se contabilizan 120 mil 102 casos confirmados de COVID-19 y 14 mil 53 fallecimientos.

Operan clandestinamente

Desde el pasado 18 de marzo los gimnasios comenzaron a cerrar temporalmente sus instalaciones, situación que ha ocasionado hasta seis mil millones de pesos en pérdidas y casi 100 mil empleos en riesgo, de acuerdo con Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC), la cual representa a cadenas como Sport City, Nelson Vargas, Sports World y AnyTime Fitness.

Sería el último mes que podemos resistir, si seguimos así, estimo que casi un 40 por ciento del sector podría verse obligado a cerrar y no porque no pueda invertir en las mamparas, simplemente porque ya no puede estar cerrado pagando rentas y pagando salarios