“El jueves, viernes, sábado y domingo comencé a sentirme peor y el día de hoy me dieron el resultado de coronavirus y fue positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno porque no nos hacen la prueba. Yo me la tuve que hacer en particular, pagada de mi bolsillo. ¿Entonces todos mis compañeros que van a hacer. También van a tener que pagar su prueba para poder incapacitarse y no acabar intubado en terapia intensiva?”, cuestionó el médico al delegado del IMSS.