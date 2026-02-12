Amenazas crecientes y cinco rutas posibles: el estudio que traza el destino de la vida en la Antártida

Un estudio internacional advierte sobre cinco posibles escenarios para la biodiversidad de la Antártida, impulsados por el cambio climático y la actividad humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos trazaron cinco escenarios posibles para el futuro de la biodiversidad en la Antártida, advirtiendo sobre amenazas crecientes relacionadas con el cambio climático y la actividad humana, según una investigación de la Universidad de Monash.

Este estudio, respaldado por el programa Securing Antarctica’s Environmental Future (SAEF), ofrece una hoja de ruta sobre cómo podría transformarse la vida en el continente bajo distintas condiciones ecológicas, lo que constituye una guía relevante para iniciativas de conservación global.

El equipo internacional, liderado por la profesora Melodie McGeoch, se enfocó en anticipar el destino de unas 2.100 especies terrestres conocidas, que habitan principalmente en regiones sin hielo, las cuales representan menos del 1% de la superficie antártica.

Científicos analizaron el destino de 2.100 especies terrestres que habitan principalmente los pequeños sectores libres de hielo en la Antártida - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las condiciones extremas de frío, sequía, vientos intensos y aislamiento fucionaron históricamente como barrera de protección, pero ahora el continente se enfrenta a desafíos acentuados por el calentamiento global, la contaminación, la presencia de especies invasoras, enfermedades emergentes como la gripe aviar H5N1 y la expansión de infraestructuras.

Según la Universidad de Monash, predecir el rumbo de la biodiversidad requiere comprender la influencia de diversas presiones ambientales y no solo recopilar datos adicionales. “En lugar de afirmar que necesitamos más datos, utilizamos lo que ya sabemos sobre los cinco procesos ecológicos fundamentales que configuran la biodiversidad y aplicamos estas ideas al contexto antártico”, señaló McGeoch.

El análisis identificó cinco procesos ecológicos fundamentales que modelan la vida en la región. El primero son las condiciones físicas, como la disponibilidad de agua o la temperatura, que determinan la supervivencia de las especies. El segundo es la dispersión, es decir, la capacidad de las especies para ocupar nuevos hábitats.

El equipo identificó cinco procesos ecológicos clave que modelan la biodiversidad antártica: condiciones físicas, dispersión, adaptación, interacciones y eventos extremos - (Ignacio Juárez Martínez/Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes.)

El tercer proceso es la adaptación, que refleja la habilidad de los organismos para evolucionar frente a cambios ambientales. El cuarto está dado por la interacción entre especies, esenciales en las relaciones dentro de la red alimentaria. El quinto son los eventos impredecibles, como olas de calor o inundaciones, que pueden provocar pérdidas repentinas en las poblaciones.

A partir de estos procesos, la investigación describe cinco escenarios futuros para la vida en la Antártida. El escenario restringido prevé que las condiciones extremas continúen limitando la proliferación y el desplazamiento de especies. El escenario dinámico prevé que el aislamiento geográfico frene tanto la expansión de especies locales como la llegada de organismos foráneos.

El escenario diversificado considera que algunas especies podrían adaptarse y prosperar en ambientes más cálidos y en áreas con menos hielo, mientras que especies nuevas enriquecerían el ecosistema, incluida la vida en islas circundantes. El escenario interactivo plantea un aumento en la frecuencia y la complejidad de las relaciones entre especies, a medida que disminuyen las restricciones físicas.

El estudio sostiene que la construcción de nuevas infraestructuras científicas y el avance de especies foráneas alteran equilibrios biológicos históricos en la Antártida - Avistamiento de Ballenas

Finalmente, el escenario caótico augura que los fenómenos extremos, como olas de calor, provocarían desapariciones masivas y una reducción significativa de la biodiversidad.

La Universidad de Monash advierte que estos escenarios dependerán del avance de amenazas como el aumento de temperaturas, la llegada de organismos invasores, la diseminación de enfermedades y los cambios producidos por la actividad humana, en particular por la construcción de nuevas estaciones científicas. Estas presiones alteran equilibrios biológicos que durante siglos se mantuvieron estables bajo condiciones extremas.

Los investigadores subrayan la necesidad de abordar las lagunas críticas de conocimiento, como la distancia y frecuencia de los movimientos de especies, su capacidad de adaptación y la respuesta de las comunidades biológicas a eventos extremos. Desde 2021, SAEF impulsó modelos y líneas de investigación que permiten anticipar riesgos y orientar la priorización de acciones en la conservación antártica.

Según la investigación de la Universidad de Monash, avanzar en la identificación de dónde y cómo se materializarán estos escenarios acelerará la comprensión sobre el futuro de la vida en la Antártida.