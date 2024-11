Las acciones climáticas solo alcanzan un tercio del objetivo en la reducción de temperatura

Las emisiones globales de CO2 por quema de combustibles fósiles efecto alcanzaron su máximo histórico en 2024 con 37.400 millones de toneladas, un 0,8% más que en 2023 según el Proyecto Global del Carbono, lo que eleva el invernadero y acelera el cambio climático (AP Foto/Michael Probst, Archivo)

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema de combustibles fósiles han alcanzado un máximo histórico en 2024, según una nueva investigación del equipo científico del Proyecto Global del Carbono. El reporte, presentado durante la cumbre de cambio climático en Azerbaiyán (COP29), prevé unas emisiones fósiles de 37.400 millones de toneladas para este año, un 0,8% más que en 2023.

La concentración de estas emisiones en la atmósfera son las que generan el efecto invernadero en la Tierra y, según los expertos, es necesario disminuir para poder frenar la inercia de la suba de la temperatura promedio global.

Pero, vamos mal: en 2050 será necesario eliminar entre 7.000 y 9.000 millones de toneladas de CO2 al año para alcanzar la meta del Acuerdo de París y hoy, con las acciones prometidas, solo se eliminan 2.000 millones de tn al año.

La disminución que han prometido sus países en sus planes nacionales no son pocas, pero no alcanzan para frenar la suba promedio de la temperatura global en 1.5ºC, límite que la ciencia considera crítico para la vida de muchos ecosistemas. Como para darse una idea, 2000 millones de tn de CO2 equivalen a las emisiones de 476.003.636 de autos con motores a combustión interna; el consumo energético de 260.819.242 hogares; 99.206.349 de camiones de basura reciclada en lugar de enterrada y a la captura de 33.070.171.958 de árboles durante 10 años.

“Estamos en la cuenta regresiva final para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Y el tiempo no está de nuestro lado. Prueba A: 2024 con el día más caluroso jamás registrado y los meses más calurosos jamás registrados... es casi seguro que este será el año más caluroso jamás registrado. Pero, en última instancia, solo ustedes pueden cumplir la ambición y la acción nacionales. Solo ustedes pueden vencer al reloj. La financiación de la lucha contra el cambio climático no es caridad, es una inversión. La acción por el clima no es opcional, es imperativa. Ambas son indispensables: para un mundo habitable, para toda la humanidad. Y un futuro próspero para todas las naciones de la Tierra”, dijo el secretario General de las Naciones Unidas, Antònio Guterres durante la inauguración del segmento de alto nivel de la cumbre.

Las actividades humanas

El CO2 existe en la naturaleza, pero las actividades humanas, especialmente los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), la deforestación y la agricultura, exacerban esa generación. Como se dijo, el gran problema de estas emisiones es su concentración en la atmósfera. En una isla de Hawai, en el medio del Pacífico, hay un volcán que se llama Mauna Loa.

Allí, a 3400 metros de altura, existe una estación meteorológica que monitorea las concentraciones de CO2 desde 1950. Cuando empezaron a medirlas, el promedio de concentraciones era de 350 partes por millón (ppm). Ya habían registrado un aumento sideral respecto del que existía previo a la revolución industrial, que era de 278 ppm. Este año ese registro llegará a las 422,5 ppm.

En los últimos 10 años, las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles han aumentado, mientras que las del cambio de uso del suelo han disminuido por término medio, con lo que el total de emisiones se ha mantenido prácticamente al mismo nivel durante ese periodo.

Este año, tanto las emisiones fósiles como las debidas al cambio de uso de la tierra aumentarán, ya que la sequía exacerbará las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal durante el fenómeno climático de El Niño de 2023-2024.

“Con más de 40.000 millones de toneladas liberadas cada año en la actualidad, el nivel de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, provocando un calentamiento global cada vez más peligroso”, indica el reporte. El equipo de investigación está formado por la Universidad de Exeter, la Universidad de East Anglia (UEA), el Centro CICERO de Investigación Climática Internacional, la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, el Instituto Alfred-Wegener y otras 80 instituciones de todo el mundo.

“Los efectos del cambio climático son cada vez más dramáticos y, sin embargo, todavía no hay indicios de que la quema de combustibles fósiles haya alcanzado su punto máximo”, afirmó el profesor Pierre Friedlingstein, del Global Systems Institute de Exeter, que dirigió la investigación.

Glen Peters, del Centro CICERO, afirmó: “Hay muchas señales de progreso positivo a nivel de país, y la sensación de que un pico en las emisiones globales de CO2 fósil es inminente, pero el pico global sigue siendo difícil de alcanzar. La acción por el clima es un problema colectivo y, aunque en algunos países se están reduciendo gradualmente las emisiones, en otros siguen aumentando. El progreso en todos los países debe acelerarse lo suficiente para situar las emisiones globales en una trayectoria descendente hacia el cero neto”.

Presupuesto de carbono

Este estudio calcula el “presupuesto de carbono” restante antes de que se incumpla el objetivo de 1,5 ºC de forma constante a lo largo de varios años, no solo por un año. “Al ritmo actual de emisiones, el equipo de Global Carbon Budget calcula que hay un 50% de probabilidades de que el calentamiento global supere los 1,5 °C de forma constante en unos seis años. Esta estimación está sujeta a grandes incertidumbres, principalmente debido a la incertidumbre del calentamiento adicional procedente de agentes distintos del CO2 (por ejemplo, CH4, N2O, aerosoles). Sin embargo, está claro que el presupuesto de carbono restante -y, por tanto, el tiempo que queda para cumplir el objetivo de 1,5 ºC y evitar los peores impactos del cambio climático- casi se ha agotado”, alerta el informe científico.

El informe insta a los gobiernos a aplicar políticas que aumenten la demanda de eliminación de carbono. Entre ellas, la inclusión de políticas de reducción en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (planes de acción climática) y el desarrollo de mejores sistemas de seguimiento, notificación y verificación de esas reducciones.

En la actualidad, gran parte procede de compromisos voluntarios de las empresas para comprar créditos de eliminación de carbono.

La tarea le queda ahora a los países. Durante la inauguración de la cumbre, Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, fue claro: “El año que viene, todos los países presentarán su tercera generación de planes climáticos nacionales (NDC). No debemos permitir que el 1,5ºC se nos escape de las manos. Y aunque las temperaturas suban, la aplicación de nuestros acuerdos debe hacerlas bajar. La inversión en energías limpias e infraestructuras alcanzará los dos billones de dólares en 2024. Casi el doble que los combustibles fósiles. El cambio hacia las energías limpias y la resiliencia climática no se detendrá. Nuestro trabajo es acelerarlo y asegurarnos de que sus enormes beneficios sean compartidos por todos los países y todas las personas”.