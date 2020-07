La violencia ocurre mientras líderes locales y estatales expresaron su enojo por la presencia de los agentes federales, diciendo que las protestas de la ciudad habían comenzado a disminuir justo cuando estos comenzaron a actuar en Portland. El alcalde demócrata Ted Wheeler dijo al programa “State of the Union” de la cadena CNN: “No queremos aquí a los oficiales federales, no les pedimos que vinieran. De hecho, queremos que se vayan”.