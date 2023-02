Por qué “Love On The Brain”, “Stay” y “Don’t Stop The Music” de Rihanna quedaron fuera del Halftime Show del Super Bowl

“Love On The Brain”, “Stay” y “Don’t Stop The Music” quedaron fuera del Halftime Show del Super Bowl pese a la demanda de los fans por escucharlas (Fotos: Getty Images/ The Island Def Jam Music Group)

En el año 2005 el mundo de la industria musical se conmocionó al escuchar Pon de Replay, un sencillo con el que los amantes del pop, e incluso los que no son devotos del género, voltearon a ver y querer conocer a su intérprete: Rihanna. 18 años después, la cantante se sumó a la exclusiva lista de artistas femeninas que han encabezado uno de los espectáculos masivos más importantes del mundo, el Halftime Show del Super Bowl.

La originaria de Barbados paralizó internet y las transmisiones internacionales de televisión con su esperado show, causando aún más conmoción luego de que reveló que estaba presentándose embarazada del que será su segundo hijo. El primogénito de Rihanna y A$AP Rocky, un niño cuyo nombre la pareja aún no ha hecho público, nació en mayo de 2022.

Aunque dicho anuncio convirtió en el tema más comentado de su presentación, gran parte de sus fans le han reclamado el haber omitido algunos de sus más grandes clásicos, siendo tres canciones en particular las más esperadas y que nunca llegaron: Love On The Brain, Stay y Don’t Stop The Music.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Matt Slocum)

Pese a que dos de ellas son baladas y gran parte de su presentación se convirtió en una celebración musical bailable, las primeras forman parte de sus temas más escuchados en plataformas de streaming y con mayores números de ventas digitales y físicas, algo por el que más de uno se ha preguntado “por qué decidió dejarlas fuera del esperado setlist para el Halftime Show del Super Bowl LVII”.

La respuesta la habría adelantando la cantante desde su conferencia de prensa y presentación a medios de comunicación el pasado 9 de febrero, pues ahí retomó los pormenores que rodearon la espera a su presentación musical desde que se anunció que sería ella quien lo encabezaría.

“Será una celebración a mi catálogo, es difícil celebrar 17 años de carrera en aproximadamente 13 minutos. Actualmente hay 39 versiones distintas del setlist”, confesó Rihanna por lo que esa habría sido la respuesta o haber podido deleitar a sus fans con los clásicos Love On The Brain, Stay y Don’t Stop The Music.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Ross D. Franklin)

Sin embargo, la gran mayoría de canciones que se especulaba iban a ser interpretadas en vivo desde el escenario gigante en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, resultaron ser ciertas. El setlist final resultó ser el siguiente.

-Bitch Better Have My Money

-Where Have You Been

-Only Girl (In the World)

-We Found Love

-Rude Boy

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Godofredo A. Vasquez)

-Work

-Wild Thoughts

-Pour It Up

-All of the Lights

-Run This Town

-Umbrella

-Diamonds

“Increíble que dejó una canción como Love On The Brain cuando desde hace más de 8 años ha sido su canción más popular en cualquier aplicación de streaming pese a que tampoco le dio video oficial y poca promoción. Una injusticia total para esa obra de arte”. “Okay el concepto sí fue bailable, pero incluso ni eso lo hizo al 100 porque está embarazada, entonces si ya sabía eso hubiera incluido más baladas y complacernos con esas canciones”, expresaron internautas.

En marzo del 2022, la cantante confesó en una cita con la prensa para presentar su nueva línea de maquillaje, cuáles son sus canciones favoritas, sorprendido a más de un fan y presente, puesto que en el pasado se había negado a enlistar sus creaciones, pues consideraba que hacerlo podría inferir en la percepción individual que tienen los seguidores de su música.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Ross D. Franklin)

“¿Cuál es la canción de la que más orgullosa estás?”, le preguntó Mikayla, una famosa creadora de contenido americana para TikTok. “Oh, mierd*”, contestó en un primer instante entre risas. La influencer tuvo que externar primero su opinión para así alentar a la intérprete “Es Unfaithful”; Rihanna se sinceró “Me encantan Needed Me y Diamonds”.