Iron Maiden tendrá 12 sellos oficiales en el correo postal del Reino Unido

Esta estampilla muestra a Dave Murray, Bruce Dickinson y Janick Gers en Río de Janeiro, enero de 2001.

La banda británica de heavy metal, Iron Maiden, tendrá sus propios 12 sellos oficiales en el correo postal británico.

Las estampillas rendirán tributo a las “leyendas del rock de buena fe”, convirtiendo a la banda en el quinto grupo musical en aparecer en una emisión de estampillas dedicada, después de los Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016, Queen en 2020 y los Rolling Stones en 2022.

The Guardian explicó que ocho de los sellos cuentan con actuaciones de Iron Maiden y todos los miembros actuales de la banda. En el proyecto conmemorativo aparecen los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, el cantante Bruce Dickinson, el baterista Nicko McBrain y el bajista Steve Harris.

Los otros sellos rinden homenaje a la mascota de la banda, Eddie, incluyéndolo vestido como un guerrero samurái del reciente álbum Senjutsu. El álbum de estudio, el número 17 del grupo, se lanzó en 2021 y llegó al número 2 en las listas.

La mascota de Iron Maiden, Eddie.

Ante esta noticia Steve Harris declaró, “Todos quedamos absolutamente asombrados, en el buen sentido, cuando escuchamos por primera vez sobre el proyecto conmemorativo, y nos quedamos igualmente sin palabras cuando vimos las estampillas por primera vez. Se ven magníficos y realmente capturan la esencia y la energía de Maiden”.

Por su parte el manager del grupo musical, Rod Smallwood, dijo, “Como una banda que nunca ha tocado según las reglas de nadie más durante más de 40 años, es muy gratificante verlos honrados en su país de origen de esta manera. Estamos orgullosos de mostrar cómo estos seis miembros de la banda siguen atrayendo a más y más fanáticos cada año con su música y sus espectáculos legendarios, que creo que estos sellos realmente captan bien”.

“También es fantástico que Eddie también haya sido honrado. Es increíble pensar que Su Majestad, que en paz descanse, los vio y también les prestó su icónica silueta”, comentó.

Además David Gold, el director de política y asuntos públicos externos de Royal Mail, comentó que “Pocas bandas en la historia de la música rock pueden llamarse auténticas leyendas del rock, pero Iron Maiden son solo eso, y más”.

Adrian Smith y Steve Harris en Helsinki, mayo de 2018.

El medio británico explicó que los sellos de Royal Mail están disponibles para pedidos a partir del 5 de enero y están a la venta a partir del 12 de enero.

Cabe recordar que la banda fue nominada para entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll el año pasado, pero fue excluida de la lista de miembros, tras una decisión que Gene Simmons de Kiss calificó de “repugnante”.

Iron Maiden se formó en Londres en 1975 por Harris. Según Official Charts Company el grupo ha tenido un número 1 en el Reino Unido con el sencillo de 1988 Bring Your Daughter to the Slaughter y 35 canciones en el Top 40, a lo largo de su historia.

También, cinco álbumes No 1, incluidos Fear of the Dark, The Book of Souls, The Final Frontier, Seventh Son of a Seventh Son y The Number of the Beast.

En total, la banda vendió más de 100 millones de discos y se presentó en vivo unas 2500 veces en 64 países. Y se espera que vuelvan este año con la gira The Future Past.

