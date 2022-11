Murió Clarence Gilyard, actor de “Duro de matar”, “Top gun” y “Walker, Texas Ranger”

Murió el actor Clarence Gilyard, conocido por "Walker Texas Ranger"

El actor norteamericano Clarence Gilyard, reconocido por sus papeles en la película “Duro de matar” y la serie “Walker, Texas Ranger”, entre otros trabajos, falleció a los 66 años por causas que aún se desconocen.

En una larga carrera que abarcó cinco décadas, tal vez su papel más recordado sea el de “Theo”, el pirata informático en “Duro de Matar”, de 1998.

En la década del 90 también se convirtió en una cara conocida en la pantalla chica al interpretar en horario estelar al investigador privado Conrad McMasters en el drama “Matlock” y luego, en un papel decisivo en su carrera en la serie “Walker, Texas Ranger”.

Nacido como Clarence Darnell Gilyard Jr. en 1955, en Moses Lake, Washington, quiso ser militar una vez que terminó el secundario, pero abandonó en primer año. Cuando se mudó a California, se inscribió en una clase de actuación y su vida cambió.

Cuando empezó a ver que su camino como actor progresaba, Gilyard abandonó la universidad y apareció en papeles televisivos menores. Su gran oportunidad se produjo en 1989 cuando consiguió el papel de Conrad McMasters en el drama de la NBC “Matlock”, protagonizado por Andy Griffith.

En 1993 dejó “Matlock” para protagonizar “Walker, Texas Ranger” de CBS. Protagonizada junto a Chuck Norris, Gilyard interpretó interpretó al sargento James “Jimmy” Trivette, el mejor amigo y socio del protagonista de Norris.

La serie, que tuvo un éxito fenomenal, se desarrolló durante ocho temporadas con un total de 203 episodios. Ese el trabajo más famoso que hizo en su carrera.

En 1986, Gilyard hizo su debut cinematográfico en “Top Gun” de 1986, protagonizando junto a Tom Cruise, interpretando a teniente Marcus ‘Atardecer’ Williams, uno de los pilotos de combate de élite.

Fue fácil para Gilyard adaptarse al papel, ya que nació en una familia de militares y se crió en las bases de la Fuerza Aérea en Hawái, Texas y Florida.

No repitió su papel en la secuela, “Top Gun: Maverick”

Clarence Gilyard en una escena de "Top Gun"

Su papel más notable, sin embargo, fue el de Theo, el pirata informático que ayuda al grupo terrorista de Hans Gruber, encarnado por Alan Rickman, en el clásico de acción ”Duro de matar” de John McTiernan, protagonizada por Bruce Willis.

Después de varias películas y series, a mediados de la década de 2000, el actor se alejó de la actuación y se desempeñó en los últimos años como profesor de teatro en Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Nevada, Las Vegas, desde donde confirmaron su fallecimiento.

Clarence Gilyard junto a Alan Rickman en "Duro de matar"

En un comunicado emitido por la universidad, dijeron que el actor sería “amado y extrañado mucho” y que habían sido “bendecidos” por su presencia.

La directora de cine de la escuela, Heather Addison, dijo: “El profesor Gilyard fue un faro de luz y fuerza para todos los que lo rodeaban. Cada vez que le preguntábamos cómo estaba, alegremente declaraba que estaba “¡Bendecido!”.

“Pero nosotros somos realmente los que tuvimos la bendición de ser sus colegas y estudiantes durante tantos años. ¡Lo amamos y lo extrañaremos mucho, profesor G!”, añadió Addison.

Clarence Gilyard en una foto de 2018 (The Grosby Group)

“Conocí a mi esposa, me casé, luego tuvimos hijos y mis dos primeros nenes no me tuvieron. Estuve actuando todo el tiempo, 15 años seguidos en cadenas de televisión. Pero el compromiso con mi familia y mi esposa era primordial. Sabía que si no trabajaba en el matrimonio, no funcionaría”, aseguró el actor en una entrevista que le hizo Las Vegas Review-Journal.

Sin embargo, volvió a interpretar el papel icónico en un breve regreso a la pantalla en 2021, cuando se reunió con Bruce Willis y De’voreaux White para un comercial de “Duro de Matar”.

