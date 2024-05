Karina Alvarado reacciona a críticas por el documental “El Guardián de las Monarcas” sobre Homero Gómez; esto fue lo que dijo

Karina Alvarado dio su versión de los hechos. (Captura de pantalla/Mizitacuaro.com)

El documental “El Guardián de las Monarcas”, estrenado recientemente en Netflix, ha vuelto a poner en el centro de la atención el caso de Homero Gómez González, el reconocido activista ambiental y defensor de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, México.

Dicho documental, que se mantiene en el top 10 de lo más visto en México, no sólo resalta la labor de Gómez, sino que también arroja luz sobre los oscuros detalles que rodean su desaparición y muerte, implicando potencialmente a figuras políticas como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la actual regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado.

El nombre de ésta última se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de que el documental señalara que fue una de las últimas personas que vio con vida al defensor de la mariposa monarca, además de que supuestamente habría tramitado amparos a raíz de la muerte de Gómez González y recientemente se habría negado a dar su declaración en el documental de Netflix.

Karina Alvarado ha estado en la mira tras el documental de Netflix sobre Homero Gómez. (@DRLOVEMX)

Ante ello, los internautas ya la han nombrado como “la nueva Karla Panini”, al señalar que debe ser el nuevo personaje más odiado por México, a raíz de una exigencia de justicia por el caso de la muerte de Homero Gómez.

Luego de que la regidora lanzara insultos en redes sociales y restringiera comentarios en su cuenta de Instagram, la funcionaria michoacana no pudo más, rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

¿Qué dijo Karina Alvarado?

En un video publicado por el medio Mi Zitácuaro, Karina Alvarado expresó su respeto y admiración por Homero Gómez González, afirmando que era su amigo y que mantenían una relación de respeto mutuo. Señaló que solía visitarlo frecuentemente en el santuario de la mariposa monarca porque ella estuvo a cargo un tiempo del turismo, por lo que compartían mucho tiempo.

“Yo tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él cuando estuve a cargo de la delegación de turismo en el oriente, yo visitaba mucho el santuario principalmente por el tema de la promoción y la difusión del santuario en la temporada de la mariposa monarca. Homero fue mi amigo, nos llevábamos muy bien”, declaró.

Alvarado explicó que no participó en el documental “El guardián de las Monarcas” debido a que no fue contactada de manera adecuada. “Me buscaron por Instagram y WhatsApp, pero nunca en mi oficina”, afirmó.

Según ella, los productores no especificaron claramente de qué trataba el asunto, razón por la cual decidió no darle importancia. “Tampoco nadie de la familia de Homero me pidió participar en el documental, entonces no lo vi necesario”, añadió.

De derecha a izquierda se ve a Karina Alvarado, Octavio Ocampo y al asistente de Alvarado. Todos estuvieron con Homero Gómez la última vez que se le vio con vida. (@DRLOVEMX)

La regidora aclaró varias afirmaciones presentadas en el documental, calificándolas de imprecisas. Una de las principales acusaciones es que había solicitado amparos tras la muerte de Gómez González, a lo que explicó; “Jamás en mi vida he tramitado un amparo o he solicitado los servicios de un abogado, eso es una total mentira”, enfatizó la funcionaria, señalando que estos rumores provienen de una exsíndica de Ocampo.

Sobre las acusaciones de haber tomado un celular y una tablet de Gómez González el día que desapareció, Alvarado aclaró que las tomó uno de sus compañeros de nombre Jorge, pero aclaró que fue con la intención de devolvérselos al día siguiente, sin imaginar lo que sucedería. La regidora también desmintió que Jorge fuera su fotógrafo o asistente y dijo que desafortunadamente Jorge fue víctima de desaparición y no se volvió a saber nada de él.

Alvarado afirmó haber colaborado con la ley en todo momento. “Rendí mi declaración ante la fiscalía, revisaron mi celular y se concluyó que no tuve nada que ver en ese suceso”, aseguró y expresó que a raíz del estreno del documental ella ha sido colocada en una situación complicada, poniendo en duda su palabra y reputación.

Entre lágrimas, relató cómo ha recibido ataques agresivos en redes sociales, incluyendo amenazas de muerte y comentarios ofensivos.

(X/@DronesMichoacan)

“He sufrido ataques en redes sociales muy agresivos, me mandan mensajes de “te vas a morir”, se están metiendo con mis amigos, mis familiares, me están amedrentando, mensajes tan fuertes como “perra, muérete”, “ojala que te encuentren en una hielera descuartizada”, comentarios que no quiero contar porque estoy sintiendo un ataque muy fuerte de la ciudadanía y yo no lo merezco, el error fue estar en un lugar donde no debí haber estado, pero yo como iba a saber eso”, añadió y expresó su deseo de que estas personas hagan algo por continuar la labor de Homero, ya sea con donativos al bosque o plantando árboles.

Karina Alvarado sostuvo que el documental de Netflix la presenta injustamente como una villana en el caso de la desaparición y muerte de Homero Gómez González: “No se vale que en ese documental quieran hacerme quedar mal, como si yo le hubiera hecho algo a Homero. Me hacen ver como la asesina de un héroe, cuando Homero era mi amigo y no tuve un solo problema con él”, expresó, visiblemente afectada.

Alvarado manifestó que no cerrará sus redes sociales y que seguirá adelante a pesar del acoso, subrayando que no está aspirando a ningún cargo político en estos momentos aunque no descarta que esa sea una de las motivaciones que fomentan el odio en su contra.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la comunidad para que continúe el legado de Gómez González y abogó porque Netflix y la casa productora reinviertan en la comunidad y el bosque.