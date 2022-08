Salma Hayek podría ser parte de la próxima temporada de ‘Black Mirror’

Desde hace más de una década la intérprete mexicana, Salma Hayek ha logrado consagrarse como una de las artistas mejor valorada por las audiencias, así como el séptimo arte en Hollywood, en esta ocasión estaría a nada de sumarse a uno de las grandes producciones creadas por Netflix, Black Mirror.

De acuerdo con la información de Variety, la veracruzana estaría en pláticas al igual que Annie Murphy, quienes de confirmarse se sumarían a Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Los detalles sobre cada uno de los capítulos se mantienen en secreto, así como su posible fecha de estreno, ya que los creadores confirmaron hace unos meses esta nueva entrega. Hay que recordar que la temporada cinco se estrenó en 2019, por lo que ya han sido tres años de espera.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Salma Hayek attends the UK Premiere Of "House of Gucci" at Odeon Luxe Leicester Square on November 09, 2021 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Otro de los hechos que llamó fuertemente la atención en los últimos meses fue cuando compartió el primer tráiler de su futura producción con Antonio Banderas en su retorno como el icónico felino amigo de Burro y Shrek en su secuela que lleva por nombre Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo).

Actualmente la mexicana se encuentra en un segundo aire dentro de Hollywood por sus llamativas y sorprendentes interpretaciones en el último año, como en la cinta de Eternals producida por Marvel Studios y en donde compartió créditos con Angelina Jolie.

Sin embargo, la actriz mexicana de 55 años ha tratado de acercarse cada vez más a sus audiencias nacionales, es por ello que en esta ocasión se ha dejado ver en una etapa no tan conocida, y es que ahora fungirá como productora estelar de una puesta cinematográfica para la nueva plataforma de streaming de Televisa y Univision de nombre Vix+.

Salma Hayek regresará en la secuela de El Gato con Botas Foto: Especial Infobae/Deadline

Con relación a su regreso a México, hace poco la intérprete que dio vida a Frida en una pasada entrevista con Variety explicó la ilusión que le hacía sumarse a un proyecto como productora ejecutiva dirigida para el público latino, ya que este marcaría su regreso con la televisora la catapultó al estrellato.

“Empecé mi carrera en México haciendo telenovelas, así que poder regresar y hacer películas es muy emocionante, puesto que el cine es mi primer amor. Me conmueve el enorme apoyo que siempre me ha brindado la comunidad latina. Junto con nuestros socios en Televisa Univision, Ventanarosa espera trabajar con talento latino para contar nuevas historias de voces de habla hispana”, evocó para la publicación especializada a finales de febrero.

La intérprete que participó en House of Gucci de Ridley Scott no se ha alejado de la producción, motivo por el que hace poco aterrizó la serie Santa Evita al catálogo de Star Plus, donde se encargó del proceso a través de Ventanarosa Productions.

Bajo este contexto, el director Rodrigo García quien fue llamado por el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, habló de las razones que llamaron fuertemente a la mexicana para ser parte de la producción de Star Plus.

“Cuando Salma Hayek y su socio me llamaron y me dijeron que estaban involucrados con una adaptación en argentina del libro Santa Evita, no tuvieron que convencerme demasiado, desde un principio pensé que era una idea extraordinaria”, detalló el también hijo de Gabriel García Marquez.

SEGUIR LEYENDO: