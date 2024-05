Metro de CDMX explica qué pasó con la conductora que fue captada manejando la L12 mientras se maquillaba |VIDEO

Usuarios exhibieron la conducta de la trabajadora quien no prestó atención a su trabajo. Crédito: X @Gposiadeoficial

Durante la tarde-noche del pasado martes 7 de mayo, en redes sociales se hizo viral un video donde se observa a una conductora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, maquillarse mientras conducía uno de los convoys que se encargan de transportar a miles de usuarios cada día. Aunque la acción pareciera algo normal, especialmente tomando en cuenta que las mismas usuarias suelen alistarse mientras se dirigen a sus lugares de trabajo o estudio, trascendió que la empleada no prestaba atención a la conducción de la unidad, especialmente tomando en cuenta que se trataba de la Línea 12.

El video de la empleada que se viralizó principalmente en la red social X -antes llamada Twitter-, muestra a la trabajadora dentro de la cabina destinada para el conductor, perteneciente al tren con número de serie FR.0029, mientras arregla el maquillaje de lo que parecen ser sus ojos o ceja. Por ello, no presta atención al frente evitando percatarse si algún objeto extraño obstruye las vías o se necesita de un frenado de emergencia metros más adelante.

“La conductora del Metro de la L12 es captada maquillándose mientras el tren estaba en marcha”, se lee en redes.

Aunque las imágenes no permiten ver la identidad de la empleada, solo su espalda, internautas pidieron a las autoridades competentes aplicar la sanción correspondiente, al tiempo que otros aprovecharon para arremeter en contra de otros empleados, como es el caso el personal de seguridad de quien se dijo, no presta atención sus alrededores al enfocarse más en su propio celular

“Y tu personal de seguridad del metro diario diario están en el celular a todas horas en cualquier línea donde pases Todo el personal de seguridad está con el celular en la mano”; “Y no metió bien las velocidades, ahí se ve clarito cuando saca el clutch muy rápido”; “Quién filmo a la Mujer?? Adivino. Otra Mujer. ‘Entre Mujeres podrán despedazarse pero jamás hacerse daño, ¿o cómo era?”; “Si lo hacen manejando automóvil ahora está madre va en automático solo ella como piloto solamente se detiene en la estación y pues ya no se le ve lo complicado a este trabajo pero pues si tiene políticas la empresa y lo que hizo no está bien” o “Hasta creen que la van a suspender, si la mafia de su sindicato las protege”, fueron críticas que la mujer recibió.

Metro responde al actuar de la conductora

Al ser uno de los videos que más se viralizó a lo largo del día, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro respondió que ya se lleva a cabo la investigación correspondiente a modo de sancionar a la trabajadora; sin embargo, no se ha revelado si ésta será cesada de sus actividades o si se aplicará un tipo de suspensión ante la falta cometida.

“A través del área de Transportación se realizó la investigación correspondiente y se llevará a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para sancionar a la trabajadora. Cabe destacar que la operación de los trenes cuenta con el pilotaje automático, para garantizar las condiciones de seguridad en las corridas de las unidades”.

Cabe destacar que, a pesar de las explicaciones dadas por el Metro de la Ciudad de México, mismas que no fueron parte de Guillermo Calderón, director de esta red de transporte, usuarios lamentaron que se diera una respuesta tan simple que no lleva a que se garanticen las condiciones de seguridad.

“Aunque traiga piloto automático esa mujer está para dar un servicio, por eso se le paga y estos no ganan un $1 peso, así que si son conductores tienen que estar al 100% ya que trasladan personas y si el metro va con piloto automático entonces, ¿para qué quieren a esta gente?”; “Si hasta briagos van manejando, qué no se vaya echando su zarpazo de tigre la doñita” o “Mira el nivel de cinismo de una dependencia de gobierno, que justifica la incompetencia de sus trabajadores”, fueron las críticas más trascendentes.

¿Qué pasó en la Línea 12?

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, conocida también como la Línea Dorada, es parte del sistema de transporte colectivo Metro que sirve a la capital del país. Inaugurada el 30 de octubre de 2012, se extiende desde Mixcoac en el oeste hasta Tláhuac en el sureste, cubriendo una distancia total de 24.5 kilómetros a través de 20 estaciones. La Línea 12 fue diseñada para conectar zonas de la ciudad previamente desatendidas por el sistema de metro y aliviar la congestión en otras líneas.

Activistas colocaron ataúdes y flores en la estación Mixcoac el pasado 3 de mayo del 2024 EFE/ Mario Guzmán

Aunque la construcción de esta línea enfrentó múltiples desafíos, incluyendo dificultades técnicas derivadas de la complejidad geológica de la Ciudad de México, cobró relevancia que se logró que contara co con tramos subterráneos, a nivel de calle y elevados.

Sin embargo, el pasado 3 de mayo del 2021 el tramo elevado colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, dejando como resultado n saldo de 26 personas sin vida y cerca de 80 en calidad de heridos.

La tragedia desató una amplia investigación para determinar las causas del colapso. Los informes preliminares indicaron fallos en la construcción, como deficiencias en la soldadura de los pernos que conectaban las vigas de acero con la losa de concreto, así como en la supervisión y mantenimiento de la infraestructura.