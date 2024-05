Juan Carlos Osorio pasa de la destitución en Brasil a ser fichado en Colombia: le hicieron gran presentación

Osorio confirmó el mes pasado que ya habían cartas sobre la mesa relacionado con la Liga BetPlay, pues al parecer hay interés por parte del entrenador - crédito EFE

Juan Carlos Osorio, que recientemente fue destituido de Athletico Paranaense en Brasil, pondrá a disposición su conocimiento y experiencia para analizar los partidos de la Champions League, los cuadrangulares de la Liga BetPlay y el desenlace de la fase de grupos de la Copa Libertadores, entre otras competencias que se encuentran en fase decisiva.

Por eso, mientras le llegan las ofertas a mitad de año, el risaraldense ha sido anunciado de manera oficial como nuevo refuerzo del diario AS, ya que recientemente, Lucas González finalizó su contrato por su llegada a Central Córdoba de Argentina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Dirigió a Nacional, a Millonarios y América, a los tres más grandes del fútbol colombiano. Fue múltiple campeón con el verde de Antioquia y llegó a una final de Copa Sudamericana contra River Plate; dirigió un mundial con México y le ganó a Alemania; dirigió en Brasil, a Paraguay y en Egipto también. Hablamos de Juan Carlos Osorio”, así fue el recibimiento y presentación oficial.

Esta nueva faceta estará sujeta de acuerdo a las opciones que se le abran en el fútbol nacional o internacional. En el momento en que se concrete su llegada a un nuevo equipo, deberá abandonar el cargo para darle el espacio a otro director técnico, tal como sucedió con Lucas González y su inesperado paso al fútbol argentino.

Osorio confirmó que ya había cartas sobre la mesa relacionadas con la Liga BetPlay, pues al parecer hay interés por parte del entrenador; sin embargo, aún no ha salido a la luz cuál es ese club que le viene siguiendo la pista.

Aunque su grandeza en Colombia prevalece, ya que con Atlético Nacional lo ganó absolutamente todo, también ha tenido su años complicados - crédito Colprensa

A finales de abril se relacionó al entrenador risaraldense con el Junior de Barranquilla, pero esto fue desmentido en una entrevista realizada por Semana: “Con los Char no me he reunido. Yo fui con otras personas, a otras cosas”, fue lo que manifestó el entrenador.

Además, también se refirió a su presencia en el partido de Liga de Quito frente al Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, y aclaró que el motivo de su viaje fue muy diferente a lo que estaban informando: “Estuve en Barranquilla, pero no fui al partido de Junior. Fui por motivos personales”.

Algo de lo que no hay duda es que varios equipos de la Liga Betplay estarían detrás del entrenador, puesto que muchos de estos no tendrán técnico después de mitad de año por finalización de sus contratos. De esta forma, habría una posibilidad para que Osorio vuelva a dirigir en Colombia, claro está que acorde a su experiencia y palmaré,s en el que ha conseguido importantes hazañas en renombrados equipos del continente.

Tras acordar su rescisión en el América de Cali en el 2021, Juan Carlos Osorio terminó dirigiendo al Zemalek de Egipto - crédito EFE

El motivo de su salida del Athletico Paranaense, según lo confirmó el mismo Osorio, fue por desacuerdos con los directivos al momento de armar la plantilla para los respectivos partidos, más específicamente en el área defensiva.

Y aunque su grandeza en Colombia prevalece, ya que con Atlético Nacional lo ganó absolutamente todo, también ha tenido sus años complicados, en los que no ha logrado establecerse en un equipo o en un país.

Su paso más reciente en el fútbol colombiano fue en 2021, cuando tomó las riendas del América de Cali, donde prometió títulos, pero no logró convencer a la exigente hinchada de los Diablos Rojos. Tras acordar su rescisión, Juan Carlos Osorio terminó dirigiendo al Zemalek de Egipto, antes de recibir la llamada del equipo de Brasil.