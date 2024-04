Leonel Álvarez le dio duro a la Dimayor: “Un desorden total en esta Liga BetPlay”

Leonel Álvarez lanzó duros comentarios contra la Dimayor por el calendario de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay volvió a dar una nueva polémica previo al inicio de los cuadrangulares, en esta ocasión con el calendario para los partidos de las semifinales porque la Dimayor decidió correr las fechas y el campeonato, en el primer semestre, terminaría más tarde de lo esperado.

Entre los inconformes, Leonel Álvarez lanzó fuertes comentarios contra la División Mayor por la programación para la primera jornada de los cuadrangulares, que quedó para el 4 y 5 de mayo, que son tres días después de lo pactado inicialmente en el torneo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para el Deportivo Pereira, el equipo del timonel antioqueño, el reto es mayor por el grupo que les tocó, con rivales muy fuertes y esperando cumplir ese sueño de la segunda estrella en menos de dos años, además de regresar a la Copa Libertadores y repetir una buena campaña como en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final.

“No le hace bien al fútbol colombiano”

Durante el primer semestre de 2024, una de las quejas contra la Dimayor es por el calendario de la Liga BetPlay, debido a que comenzó con varias fechas pegadas entre sí, con partidos cada día y sin permitirle a los jugadores contar con un descanso suficiente para recuperarse.

La situación pasó a los cuadrangulares porque se decidió que el inicio de las semifinales, pactadas para el 1 y 2 de mayo, quedaron para el 4 y 5 del mismo mes, lo que aplazaría mucho más el final del torneo y uno de los que más se quejó fue Leonel Álvarez.

Leonel Álvarez criticó el cambio de calendario para los cuadrangulares, por decisión de Dimayor a última hora - crédito @DeporPereiraFC/X

El técnico del Deportivo Pereira señaló fuertemente a la Dimayor por el “desorden” en las fechas, asegurando que de haberse sabido esa modificación antes de la fecha 19, la situación hubiera sido distinta para la mayoría de conjuntos que se clasificaron con anticipación.

“No me piques, no me piques, porque es que esto le cambia la semana a todos los equipos. Si no, seguramente Alexis (García, entrenador de Equidad) hubiera jugado con otro equipo y todos los que ya estábamos clasificados les hubiéramos dado continuidad a todos los jugadores”, mencionó el timonel en Win Sports.

Deportivo Pereira, con Carlos Darwin Quintero como su líder, espera hacer una buena presentación en los cuadrangulares - crédito Colprensa

Sumado a eso, Leonel Álvarez dejó claro que “seguimos teniendo un desorden total en esta Liga. Indudablemente, esto no le hace bien al fútbol colombiano porque todo debe ser planificado para que uno pueda tener también una semana planificada”.

“Pero bueno, de esto también se saca provecho y aprovechamos para seguir recuperando más a los jugadores”, finalizó de decir el entrenador, resignado por los cambios sorpresivos en el campeonato y esperando que no afecten su buen rendimiento, ya que acabó con 34 puntos en la cuarta casilla.

El duro reto en el grupo A

Deportivo Pereira empezará los cuadrangulares con la mira en llegar a la final, la segunda en su historia y en menos de dos años tras la que jugó en diciembre de 2022, pero con la preocupación de que no pudo vencer a ninguno de sus rivales en el campeonato.

Los Matecañas perdieron ante Bucaramanga (1-2) y Millonarios (1-2), mientras que empató con Junior en condición de local por 3-3, siendo un mal antecedente para los risaraldenses porque volverá a verse con ellos y con la obligación de ganar, sobre todo en condición de local.

Delvin Alfonzo fue quien generó el penal de Millonarios que les dio la victoria ante Pereira por 2-1 - crédito Colprensa

El camino de Pereira arrancará el sábado 4 de mayo ante los Leopardos en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el mismo escenario en el que fue derrotado en el torneo, pero con una nueva convicción porque los tres puntos serán el paso inicial en el camino a la segunda estrella en el fútbol colombiano.