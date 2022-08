Video: la influencer Yeri Mua peleó fuertemente con su novio por supuesta infidelidad

Yeri Mua tiene fuerte pelea con su novio. (Credito: Tik Tok/@azielo_)

Yeri Mua es una influencer de belleza, que recientemente se convirtió en la reina del Carnaval de Veracruz y a quien sus seguidores conocen como la Bratz Jarocha por subir videos a Facebook, donde habla de su vida, moda. Ayer se vio envuelta en una fuerte polémica por un video que se viralizó en redes.

En varias ocasiones se ha hecho viral por polémicas graciosas, sin embargo, esta vez tuvo que ver con su novio. Hace unas horas un clip comenzó a rodar en redes, en el se le ve teniendo una fuerte discusión con Brian Villegas, el Paponas, quien también fue nombrado Rey de la Alegría para el Carnaval de Veracruz en 2022.

En el video se observa a Yeri revisando el celular de su novio y después ella comenzó a reclamarle por unas supuestas pláticas con otra mujer. “Qué pe** contigo Brian, cuantas conversaciones”, se le escuchaba decir en el video.

Luego de eso, el joven trató de arrebatarle el celular, pero Yeri no se dejó y comenzó a gritarle un sinfín de groserias. Al parecer se encontraban en un bar en Plaza Pulpo, Veracruz con varios amigos.

Yeri Mua y su novio Brian Villegas (Foto: Ig/@_brianvillegas)

Asimismo, la influencer parecía muy alterada, gritando desesperada “Déjame en paz”, mientras seguían forcejeando por el teléfono, así como los individuos que los acompañaban trataron de interferir para calmar la situación pero ella seguía gritando “Que pe** contigo Brian, vete a la ver**”.

Seguido de eso, Brian Villegas procedió a quitarle su celular y se dirigió hacia una camioneta blanca, que presuntamente era el auto de Yeri Mua porque ella no dejaba de gritarle que le diera sus llaves.

“Dame mis pu** llaves, dame mis pu**s llaves (...) Bájate de mi pu** camioneta”, se le oía decir a la joven.

Yeri Mua peleó con su novio y el video se viralizó en redes (Foto: Ig/@yerimua)

Hace unas horas, la influencer compartió un pequeño comunicado en sus InstagramStories: “Todo se está saliendo de control y no sé ni como comenzar”, escribió.

Para aclarar la situación a fondo, Yeri Mua hizo un directo a través de Facebook, en donde confesó tener varios problemas con su pareja y que nunca pensó que esos altercados se hicieran públicos.

“No quería que vieran una parte de mí así ni tampoco es como que Brian quería que vieran una parte así de él. Es incómodo hacer este video porque a mí no me gusta mostrarles mis lados negativos, mis lados tristes, no me gusta ser ese tipo de influencer. Siempre trato de transmitir que estoy contenta, siempre trato de mostrarles lo que me gusta”, añadió.

Me siento apenada por lo que paso anoche Posted by Yeri MUA on Saturday, August 6, 2022

De igual forma dijo que no sabe qué es lo que ocurrirá en su relación luego de la pelea, y que quiere mejorar cosas de ella. También agregó que su relación ha sido como un sube y baja, pues ambos van por rumbos distintos y quieren cosas diferentes.

Por otro lado, esta no ha sido la única polémica de la influencer, ya que recientemente en una entrevista con Las Pérdidas, confesó que pensó en abandonar el concurso de la reina del Carnaval de Veracruz por todo el dinero que se puede gastar al tratar de ganar la corona.

Yeri Mua tuvo una polémica tras confundir a un pintor con un grupo musical (Foto: Ig/@yerimua)

“Es mucha sacadera de dinero, ganas por la cantidad de dinero que metas, se te pueden ir 1,2,3,4,5 millones de pesos intentando ganar la corona… y la corona también la tienes que pagar tú”, dijo.

Así como esa delcaración causó revuelo en redes, hubo otra más sonada de cuando Yeri confundió al pintor Vincent Van Gogh con el grupo La Oreja de Van Gogh y de hecho, se viralizó tanto que Chumel Torres lo compartió, así como también el grupo español mencionó que estaban buscando a la influencer para que se uniera a su equipo.

