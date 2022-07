Agredieron e insultaron a Kunno en el Carnaval de Veracruz

Kunno fue discriminado e insultado en el Carnaval de Veracruz (Fotos:Imagendeveracruz.mx, Twitter/@carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una fiesta que se celebra en el puerto con la visita de cientos de personas que van para divertirse, disfrutar de los espectáculos, comida y música. Sin embargo, a veces no siempre es así. El tiktoker conocido como Kunno, fue uno de los visitantes que asistió para apoyar a su amiga Yeri Mua.

Mediante un directo compartido en sus redes sociales, el influencer contó su experiencia en el Festival de Veracruz 2022, en el que aparentemente no se la pasó muy bien, pues recibió agresiones de supuestos fans que querían tomarse fotos con él o que simplemente le gritaban groserías al pasar en el carro alegórico.

Kunno dijo que estuvo durante seis horas en el carrito del festival bailando, caminando, saludando, entre otras cosas y fue en esos lapsos del recorrido que recibió malos tratos del público. “Mas allá de toda la gente que me hacía corazones y me mandaba besos, sí hubo varias personas que me pintaron el dedo, que me gritaban pu**, que me gritaban jo**”, relató.

Kunno contó su mala experiencia en el Carnaval de Veracruz, pero dijo que no todos fueron malos con él (Fotos: Twitter/@gerylove80)

Y es que no es la primera vez que la gente lo insulta o la agrede, por esa razón el tiktoker decidió que en esta ocasión no se dejaría y haría algo al respecto. ”Yo la neta no me lo aguanté y dije, ya me cansé (…) Yo sé que soy figura publica pero yo sí me levanté y dije me la pel** y también les pinté el dedo”, puntualizó Kunno.

Durante el en vivo en Facebook, una usuaria comento: “Es verdaderamente triste que por culpa de algunos orates sin educación, ahora a nivel internacional quedó Veracruz como lugar con pésimas personas”, a lo que el influencer respondió: “No, no, yo siento que hubo mucha más gente feliz y saludando que gente haciendo esas cosas”.

De igual forma, el tiktoker mencionó que también tuvo una mala experiencia mientras estaba comiendo en una taquería, pues casi lo agarran a golpes además de que no dejaban de gritarles insultos a el y a sus amigos.

Al Carnaval de Veracruz estuvieron invitados varios influencers, entre ellos Kunno (Fotos: Twitter/@carnaval_ver)

“Nos agredieron a Sol León y a mí, nos insultaron y casi nos golpean. Hubo varias personas que me gritaban cosas feas y yo no me aguanté, yo sí les contestaba, dije no me voy a dejar, pues para que va gente así a esos desfiles ¿qué necesidad?”, añadió.

Tanto a él, como a su amiga Sol León, les gritaron cosas discriminatorias mientras cenaban y hubo quienes les dijeron “put**s, huelen a mier**”. Según sus palabras, Kunno dijo que todo comenzó cuando les pidió a esos seguidores que le permitieran terminar de comer y que luego se tomaría las fotos con ellos, pero al parecer no les agradó y decidieron humillarlos.

Aunque no todo fue malo para Kunno, pues expresó que fuera de todos los malos comentarios disfruto el desfile y la experiencia con sus amigas. Además comentó que estuvo haciendo su famosa caminata durante todo el Carnaval, mientras estaba en el carrito y cuando llegó a caminar en las calles.

Kunno compartió un video en el que se tropieza con un bache en el Carnaval de Veracruz (Foto: Gettyimages)

En su cuenta de Instagram compartió un video de él haciendo la caminata que lo lanzó a la fama en 2020. Allí se observa que el influencer se tropezó con un bache, sin embargo, lo tomó con humor porque durante el directo, una seguidora le hizo un comentario alusivo a ese momento.

“Cómo sigues Kunnito, oye puedes regresar a Veracruz y pasar por mi colonia caminando ya que está llena de baches y según los tapan si te tropiezas”, a lo que el tiktoker argumentó que eso estuvo muy “loco”, es decir, que taparan un bache solo porque se había tropezado.

