Alfredo Adame terminó su noviazgo con Magaly Chávez: “Es muy caprichuda”

La pareja habría terminado su romance por el comportamiento de ambos (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Alfredo Adame aseguró que ya no llegará de nueva cuenta al altar, pues decidió finalizar su relación con Magaly Chávez debido al comportamiento de ella.

En un encuentro con la prensa, el polémico actor confesó que su noviazgo con Magaly llegó a su fin debido a que él ya no quiere seguir soportando los caprichos de la presentadora. Aunque los reporteros cuestionaron por qué lo decía como si fuera una broma, aseguró que su amor ha terminado.

“¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”

Según explicó, a lo largo de su corto noviazgo tuvo que soportar actitudes molestas por parte de Chávez, motivo por el que, inclusive, la madre de Magaly le habría advertido de lo caprichosa que es.

Alfredo y Magaly podrían tener una reconciliación, pero sólo si ella se muestra menos exigente con él (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón de Sanborns? (…) Hasta su mamá me habló y me dijo: ‘Mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa’”, dijo Adame.

Debido a que mencionó los antojos, los reporteros bromearon acerca de un posible embarazo de la ex concursante de Enamorándonos, pero él aseguró haberse molestado ante el comentario y negó que algo así esté pasando. “No, ya no es mi novia, estoy muy enojado”, respondió.

No obstante, comentó que posiblemente sí podría haber una reconciliación, pues pronto tendrán un viaje a República Dominicana, al cual ambos ya confirmaron su asistencia. Según dijo el actor, espera que en este viaje Magaly le pida perdón y lo consienta, sólo así pensará si está dispuesto a retomar el romance.

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, expresó ante las cámaras.

Magaly aseguró que el supuesto final de la relación se trataría de un berrinche más de Adame (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)

También aseguró que ya estaban casi todos los detalles de su boda listos, pero decidió frenar los preparativos ya que considera que la ruptura es algo casi definitivo.

Posteriormente, la prensa se acercó a Magaly para preguntarle por qué había terminado su relación con el polémico actor y si era cierto que su comportamiento había provocado la ruptura, a lo que ella reaccionó sorprendida, pues no sabía que ya no eran novios.

Asimismo, confirmó que de vez en cuando le pide a Adame que la complazca con algunos caprichos, algo que posiblemente lo hizo enojar.

El actor se dijo muy enojado de lo que Magaly le exigía como novio, por lo que frenó la boda (Foto: Infobae México)

“Ha de estar con su berrinche, él es el berrinchudo (...) Mira, yo estoy acostumbrada a que las cosas se hagan como yo diga, a veces hay que apechugar, pero si se puede complacer a tu novio con algo que te pida, un detallito, algo para comer o así, pues se molestó”

Pese a que la separación sea cierta y definitiva, la pareja tendrá que volver a encontrarse en el programa Soy famosos ¡sácame de aquí!, reality de TV Azteca.

Tanto Alfredo como Magaly fueron confirmados para el programa de retos de la televisora del Ajusco. Según anunció TV Azteca, 12 famosos tendrán que enfrentarse a situaciones extremas, compitiendo y conviviendo.

Se dio a conocer que todos los integrantes tendrán que dejar los lujos de la ciudad para adentrarse en una jungla, en una experiencia que “les cambiará la vida”.

