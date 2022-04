Amor, escándalos y el final de los 30 años de matrimonio de Billy Ray y Tish Cyrus

La historia de amor de ambos artistas comenzó luego de conocerse en el videoclip de Billy Ray (Foto:Archivo)

“El matrimonio es un trabajo duro”, declaró Tish Cyrus en mayo de 2017 cuando hablaba para el podcast The Daily Dish sobre lo difícil que era mantener una relación sólida -como la que tenía hasta entonces con Billy Ray Cyrus- en medio del ojo público. “Muchas personas, cuando atraviesan luchas y momentos difíciles tiran la toalla con demasiada facilidad”, añadió sin saber que cinco años después ella decidiría poner fin a su historia de amor de casi tres décadas con Billy Ray.

“Cualquier relación, ya sea matrimonio o familia, no importa, realmente tienes que cuidarla, nutrirla y realmente trabajar duro. Y eso no siempre es fácil, especialmente en el negocio en el que estamos”, explicaba la madre de Miley Cyrus sobre la manera en que había podido sobrellevar su relación, no sin altibajos.

Y es que antes del reciente anuncio de que Tish solicitó el divorcio a Billy Ray, la pareja ya había tocado fondo en un par de ocasiones. Primero fue Billy quien pidió la separación en 2010 por “diferencias irreconciliables”, pero un año después desistió. Sin embargo, tres años después la propia Tish emprendió acciones legales por el mismo motivo.

No obstante, ambos declararon tiempo después que simplemente un día despertaron y se dieron cuenta que se seguían amando, así que decidieron esforzarse y acudir a terapia de pareja para continuar con la historia que parecía de cuento de hadas, de esas que encantan a Hollywood.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

Y como buena historia de amor, su romance inició no sin ciertas dificultades de por medio que lograron sortear. Se conocieron a inicios de los años 90, la atracción fue inmediata, pero había un pequeño inconveniente (en realidad, dos): el músico tenía una relación intermitente con Kristin Luckey, quien trabajaba como camarera en un hotel de Carolina del Sur. Además, aún no finalizaba legalmente su matrimonio con Cindy Smith, con quien se había casado en 1986.

Aunque la relación entre Kristin y Billy, quien para entonces ya gozaba de cierta fama, no era del todo formal, concibieron a un hijo varón. Cuando Kristin dio a luz al niño al que llamó Christopher, ella y Billy Ray ya se había separado. Kristin dio a luz el 8 de abril de 1992, momento en el que el cantante no sólo ya salía con Tish, sino que estaban esperando a su primera hija, Miley.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Para ese momento también Tish tenía su propia historia. A los 19 años se casó con un baterista de Ashland, Kentucky llamado Baxter Neal Helson, durante este matrimonio la actriz procreó a sus dos primeros hijos, Brandi y Trace, los cuales Billy adoptó posteriormente.

Al poco tiempo de iniciado el romance entre Billy y Tish, la actriz estadounidense anunció su embarazo de Miley Cyrus (nacida en noviembre de 1992) quien más adelante sería el miembro más popular de la familia. Así que con toda la felicidad a que les brindaba este nuevo capítulo en sus vidas, decidieron sellar su compromiso con una boda el 28 de diciembre de 1993, en la sala de su casa en Franklin, Tennessee.

Mucho se rumoró si Billy anduvo con ambas mujeres al mismo tiempo ya que Christopher y Miley nacieron con sólo ocho meses de diferencia, sin embargo el cantante no ha dicho nada al respecto.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Billy Ray confesó años después que en su compañía discográfica no vieron con buenos ojos su romance con Tish. Pero él no hizo caso y siguió el llamado de su corazón, incluso Tish apareció como extra en el rodaje del videoclip Achy Breaky Heart, sencillo lanzado por el músico en 1992. En aquel material ella resaltó su belleza con su larga y rizada cabellera rubia, un coqueto top de pedrería de colores, mientras que en otro cambio de ropa negro destacó sus grandes y bellos ojos azul grisáceo.

Tras la gran boda, la pareja concibió y dio la bienvenida a Braison y Noah Cyrus quienes serían los hermanos de la famosa cantante Miley, además la menor de la familia también siguió los pasos de su padre y hermana al incursionar en la industria musical.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP)

Christopher tiene al día de hoy la misma edad de Miley, sin embargo, se encuentra totalmente alejado del mundo del espectáculo, aunque los fans de la familia señalan cotidianamente lo bien parecido que es el primer hijo de Billy Ray, que se graduó en Derecho en la Universidad de Texas.

Primer intento de divorcio entre Billy y Tish

Tras 17 años juntos, la pareja presenció diversos altibajos en su matrimonio por lo que en 2010 Billy Ray solicitó el divorcio, lo que sorprendió a todos los medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de los implicados rindió declaración respecto a los motivos de esa separación.

No obstante, cinco meses después el artista retiró su petición, pues aseguró en una entrevista para The view su deseo por seguir adelante con su matrimonio.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam

“Descarté el divorcio. Quiero volver a juntar a mi familia”, dijo el músico en una entrevista en ese momento. “Las cosas están mejor que nunca”, afirmó ya que su hijos estaban pequeños y eran el centro de su vida.

A su vez, el cantante saltó en ese entonces a los titulares, ya que comentó a la revista GQ, previo a su supuesta separación, que el programa infantil emitido por Disney Hannah Montana, el cual protagonizó Miley Cyrus, había destruido a su familia y acusó a la serie de tener a su hija fuera de control.

Segundo intento de divorcio

Tres años más tarde, la situación de la pareja se puso tensa nuevamente, ya que Tish fue ahora quien pidió la separación por un supuesto “asunto personal”, pues confirmó en la revista People la razón por la que la relación se quebrantó al grado de llegar a pensar una vez más en el divorcio.

“Este es un asunto personal y estamos trabajando para encontrar una solución que sea lo mejor para nuestra familia. Les pido que respeten nuestra privacidad en este momento”, destacó.

Asimismo, la pareja confirmó posteriormente que salvaron su matrimonio a través de un tratamiento de terapia en pareja.

“Ambos nos despertamos y nos dimos cuenta de que nos amamos y decidimos que queríamos permanecer juntos”, dijeron en un comunicado en julio de 2013. “Ambos fuimos a terapia de pareja, algo que no habíamos hecho en 22 años de estar juntos, y nos acercó más y realmente abrió nuestra comunicación de maneras asombrosas”.

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

En 2016, Billy Ray Cyrus le dijo a la prensa que si bien él y Tish experimentaron diversos obstáculos a lo largo de los años, dado que se concentraron en tomar las cosas “paso a paso”.

“Es como todo en la vida” y añadió: “Das un paso a la vez. Un día a la vez. Creo que una de las cosas más importantes en la vida y en una relación es hacer ajustes”.

Después de estas declaraciones la pareja fue vista por última vez junto a Miley Cyrus en el año 2019, en la alfombra roja de los famosos premios Grammy, pues dentro del evento posaron juntos, tomados de la mano e incluso se les vio cariñosos el uno con el otro.

Tercer intento ¿será el definitivo?

El pasado 6 de abril del presente año 2022, Tish Cyrus anunció por tercera ocasión su divorcio con Billy Ray, luego de 30 años de matrimonio.

La productora solicitó la separación de manera legal en el condado de Williamson, Tennessee, en donde estipuló en los documentos del divorcio, obtenidos por TMZ, que la pareja no ha vivido junta por más de 2 años y enumeró “diferencias irreconciliables” como la razón de la separación. De tal forma que solicitó a la corte que distribuya equitativamente todos los bienes conyugales.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY)

Asimismo, la ahora ex pareja lanzó un comunicado en el que agregaron cómo fue la decisión de culminar su matrimonio:

“Después de 30 años, cinco hijos maravillosos y toda una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados, no con tristeza, sino con amor en nuestros corazones”.

De tal manera que destacaron los logros que tuvieron como familia a lo largo de su relación: “Crecimos juntos, formamos una familia de la que podemos estar muy orgullosos, y ahora es momento de crear nuestros propios caminos”, añadieron.

“Siempre seremos una familia y esperamos una experiencia compartida, continua y amorosa como amigos y padres. No hemos tomado esta decisión a la ligera o rápidamente, pero con tantas cosas que suceden en el mundo, queríamos brindar algo de claridad y cierre para que podamos permanecer enfocados en lo que es importante”, escribieron los famosos.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

“Con amor y esperanza... Tish y Billy Ray Cyrus”, cerró el mensaje la ahora ex pareja.

Hasta el momento ninguno de los cinco hijos han pronunciado declaración ante la presente noticia por el divorcio de sus progenitores, sin embargo, varios internautas compararon en redes sociales la relación de Tish y Billy con la de su hija Miley Cyrus y Liam Hemsworth, ya que ambas parejas vivieron diversas separaciones a lo largo de su relación e incluso se casaron en el mismo lugar.

Su vida separados

Tish Cyrus se ha desarrollado como una actriz y productora de televisión y videos estadounidense, actualmente tiene 54 años. Ha trabajado produciendo filmes como la película La Última Canción, protagonizada por su hija y Liam Hemsworth, en donde ambos protagonistas traspasaron su amor de la pantalla.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Billy Ray Cyrus

El actor, cantante y compositor estadounidense de música country actualmente, tiene 60 años y sus discos acumularon nueve calificaciones de multiplatino. Compartió sus dotes de actuación junto con la intérprete de Party in the U.S.A. en la serie famosa Hanna Montana de entre 2006 y 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Si bien el amor ha obligado a ambos a regresar, sólo el tiempo dirá si esta separación es la definitiva o ambos se mantienen firmes en desarrollar su vida en solitario.

