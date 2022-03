Lyn May recordó cuando hizo shows para el crimen organizado

Lyn May recordó cuando hizo shows para narcos (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May recordó nuevamente su pasado siendo cortejada y llamada para trabajar con personas de las altas élites, así como criminales que formaban parte del narco.

Con su característica sinceridad, cuando Lyn May fue cuestionada durante un encuentro con reporteros acerca de su pasado trabajando para personas del narco y ella reconoció que en muchas ocasiones fue llamada para hacer espectáculos para células del crimen organizado.

“Claro. Yo he recibido invitaciones de todo mundo, narcos, presidentes, políticos”, dijo la vedette, captada por Sale el Sol.

Aunado a ello, recordó que en su juventud, cuando fue una de las vedettes más aplaudidas y cotizadas del cine, muchos hombres con poder le llegaron a dar suntuosos regalos debido a que querían cortejarla y darle los mejores lujos. Según confesó, de cuerdo a lo que le daban y qué tanto le gustaban a ella, era como elegía sus parejas.

Lyn May siempre habría ofrecido shows para personas dentro del crimen organizado. Inclusive, confesó que una ocasión cantó para "El Chapo" Guzmán en Sinaloa (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“No me ofrecían, me regalaban (joyas). Si me quedaban, ni madr*es. A mí me los regalaban, me los ponían ahí, y yo pensaba a ver quién me gustaba, me casaba con él”

Asimismo, aconsejó a las artistas que también reciban regalos y diferentes propuestas de parte de hombres con poder, que los acepten, pero que pongan límites para no tener algo a cambio, pues “si andas en la lumbre, no te quemes”, dijo. Agregó que ella siempre ha esquivado situaciones que no quiere que sucedan son esas personas diciéndoles “que sí, pero no cuándo, porque yo ya he andado en la lumbre, pero no me he quemado”.

En enero del presenta año, la bailarina y actriz reveló que por un tiempo estuvo interesada en el Chapo Guzmán. Recordó que en una ocasión habría sido contratada para hacer un show en una de las lujosas residencias de Joaquín Guzmán Loera, donde lo conoció. Pese a que ella hubiera querido mantener un romance con el capo, dijo que “me lo ganó Kate (Del Castillo)”.

La vedette habría conquistado a un presidente y varios políticos mexicanos, quienes le daban los mejores lujos (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Anteriormente, Lyn May había confesado que entre las personas que la llegaron a cortejar, principalmente había políticos. Durante muchos años sólo reveló que había sido amante de un presidente de México, pero no quiso exponer nombre hasta tiempo después del fallecimiento del exmandatario.

Según dio a conocer en una entrevista para Imagen Televisión, habría sido José López Portillo quien comenzó a pretenderla cuando ella se había posicionado como una de las vedettes más importantes del cine mexicano. Se habría encontrado con el que fue presidente de 1976 a 1982 y, a partir de entonces, comenzó su idilio.

La protagonista de Tívoli recordó que tuvo varios problemas por haber sido cortejada por López Portillo, pues, inclusive, en una ocasión la primera dama Carmen Romano fue a golpearla dentro de los Estudios Churubusco por la relación que mantenía con el mandatario.

May recientemente confesó que mantuvo un romance con Vicente Fernández (Fotos: Instagram/@lyn_may_ // Cuartoscuro)

“Yo no tengo la culpa de que él me empezara a mandar regalos, cosas, flores y además iba por mí”, confesó en la entrevista Lyn May. Ella aseguró que al entonces presidente se sentía muy atraído por las bailarinas de las películas de ficheras, por ello que se casara con Sasha Montenegro. No obstante, estaba convencida de que ella habría sido la primera en ser cortejada por él. “Le gustaban mucho las vedettes, pero yo fui la primera”, dijo.

Otro de sus más importantes amoríos y que recientemente confesó que existió es relación fue con Vicente Fernández. Tras el fallecimiento del Charro de Huentitán, Lyn dio a conocer por primera vez que el cantante y ella habían mantenido un muy fuerte romance.

Entre las revelaciones que hizo la protagonista de Bellas de Noche en entrevista para De Primera Mano, en una ocasión su entonces esposo la habría visto besándose con Chente y se enojó tanto que se agarró a golpes con el cantante.

