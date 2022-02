Jorge Salinas reconoció tener miedo a quedar paralítico

Jorge Salinas reveló que decidió no someterse a la cirugía de columna por miedo a no poder volver a caminar (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Salinas confesó que aunque se siente bien, su salud no está pasando por el mejor momento y teme quedar paralítico por intentar solucionar un problema en su columna vertebral.

Durante la alfombra roja del estreno de Sexo, Pudor y Lágrimas 2, Jorge Salinas recordó cómo hace 11 años sobrevivió a una tromboembolia pulmonar, enfermedad que, según dijo el actor, sólo el 1% de las personas que la tienen logra superarla, por lo que ahora se siente muy agradecido por seguir vivo.

“Me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto hacia mi trabajo, bendecido por Dios, Digo, yo ni siquiera debería estar vivo, ¿me entiendes? Entonces, estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público”, dijo para las cámaras de Hoy.

No obstante, reveló que le preocupa mucho la condición de su columna, pues desde hace meses atrás le informaron que necesita someterse a una complicada cirugía, pues sufre de fuertes dolores que ya son tratados con medicamento, pero que siguen siendo muy molestos.

El actor se sinceró sobre su salud durante la alfombra roja de "Sexo, Pudor y Lágrimas 2" (Foto: Infobae/Joel Cano)

Salinas decidió cancelar el procedimiento debido a que teme quedar paralítico, pues le advirtieron que existe esta posibilidad.

“Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna. Es definitivo. Yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía. Está complicada, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”

El año pasado durante las grabaciones de S.O.S Me estoy enamorando, Jorge habló sobre este tema con TV Y Novelas porque, confesó, le era muy difícil continuar trabajando con los dolores que constantemente lo aquejan.

Planeaba someterse a la cirugía justo después de que terminaran las grabaciones de la telenovela porque, además de que no quería dejar su trabajo a medias, también temía no poder volver a caminar.

“Sí ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez y no puedo dejar el trabajo botado. Tienes que aguantarte, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, aprendes a vivir con el dolor, pero eso no es calidad de vida. Terminando la novela me encomiendo a Dios, me pongo en manos del mejor doctor, y con mucha fe de que me deje caminando”, se sinceró durante la entrevista.

El actor se encontraba trabajando en "S.O.S Me estoy enamorando" cuando reveló que necesitaba una cirugía en su columna cuanto antes (Foto: Instagram/@salinasjorgemx)

No sería la primera vez que el protagonista de Las vías del amor tendría que enfrentarse a un procedimiento tan complicado, pues meses atrás tuvo que ser sometido a una cirugía en la cadera, motivo por el cual dejó la televisión por un tiempo

Durante su rehabilitación, el histrión tuvo que caminar con andadera y bastón hasta que recuperó completamente su movilidad. También se sometía a terapias y tuvo que cuidar su alimentación para mantener un buen peso.

Asimismo, reveló que estos últimos dos años han sido de los más dolorosos para él porque falleció su padre, víctima de la COVID-19. En su momento no quiso comentarlo con nadie debido a la tristeza que le provocó la noticia.

El histrión relató que el día en que murió su padre tuvo que ir a trabajar en la grabación de un proyecto e, inmediatamente después, fue a despedirse de su cuerpo. Él nunca habría hablado del tema, por lo que le sorprendió que la prensa del evento ya supiera de la noticia.

