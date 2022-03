Susana Zabaleta dijo tener un extraño síndrome: “Duele muchísimo”

La actriz se siente en un momento complicado de la vida(Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Susana Zabaleta se ha consolidado a lo largo de su carrera como una de las cantantes y actrices más renombradas y polémicas. En esta ocasión, la artista abrió su corazón para hablar de una situación que la tiene bastante afectada en fechas recientes.

Fue durante el programa Ventaneando, donde la famosa mencionó durante una entrevista que actualmente está preocupada y se siente muy sola debido a que uno de sus hijos está por marcharse al extranjero para realizar varios proyectos que tiene en puerta

“Se va a hacer una serie a Baja California. Ya se fue... Tenemos 16 años sin separarnos, entonces ya te podrás imaginar si me tiro al alcohol o las drogas, ya saben por qué”, confesó con su habitual sentido del humor.

En este sentido, Zabaleta ahondó en que se encuentra en un periodo donde está experimentando el “síndrome del nido vacío”, el cual consiste cuando los padres o madres de familia tienen sentimientos tristeza y desesperanza debido a que los hijos crecen y comienzan a hacer una vida independiente.

Susana Zabaleta y su hijo Matías son muy unidos (Foto: Ig @susanazabaleta)

“Muchas veces te cuentan ‘ay es que el nido vacío’, más bien dices qué padre ya estar sin los hijos y voy a hacer mis cosas, pero entonces te despiertas y ves todo por que trabajaste en tu vida, me refiero a mi casa con ese jardín inmenso y con todas esas cosas bellísimas que he hecho y han vivido, y de repente no ver a mi hija porque está en Londres y luego ya no ver al chamaco que tiene 16 años y no está conmigo, duele muchísimo”, comentó la actriz.

De igual forma, comentó que era una situación complicada porque la relación que tiene con su hijo es muy estrecha y profunda.

“Con tus hijos, con los hombres, es más más el amor, no se acaba nunca. Cada vez es quererlo más, el corazón es un músculo que se va transformando”, aclaró para el programa de espectáculos.

Y es que apenas hace unos días, Zabaleta compartió desde su cuenta de Instagram un enternecedor video en donde se encontraba acurrucada con su hijo Matías, en el que se observa a la cantante romper en llanto mientras se abrazan.

“No puedo frenar mi tierno tierno corazón audaz”, escribió en la descripción de la publicación que cuenta con casi cien mil me gusta.

Matías ha iniciado su carrera en la actuación (Foto: Ig @matiasgruenerzz)

Los internautas rápidamente reaccionaron y enviaron todo tipo de mensajes de apoyo hacia Susana, ya que se vio muy triste, pero no dio más detalles al respecto en ese momento.

“Llorar a la Zabaleta OMG, eres un humano y si también eres una chingon*, saludos desde Saltillo, Coahuila [sic]”, “Hijo de tigresa….¿Qué da el manzano Susana? Felicidades Matías, ve y comete el mundo a mordidas, vuela y alcanza cada uno de tus sueños . Los amo a los dos! Profundamente orgullosa de Mat desde el día uno [sic]”, fueron algunas de las menciones.

Quién es Matías, el hijo de Susana Zabaleta

Matías es el hijo más pequeño de Susana Zabaleta y es producto de su matrimonio con Daniel Gruener, quien ahora es su ex esposo. A pesar de que ya no se encuentran juntos, los dos padres del joven siempre lo han apoyado en sus intenciones de desarrollarse en la actuación.

Pero no todo fue tan sencillo al inicio, ya que cuando la ex pareja dio a conocer en 2007 que adoptarían al pequeño, todo parecía pintar bien, pero otra familia también reclamó a Matías como propio. Así, tras varios conflictos, finalmente Susana y Daniel quedaron con la custodia.

Por su parte, Matías incursionó al mundo del teatro en la obra A los 13 y desde entonces se ha enfocado en continuar preparándose para sobresalir en el medio.

