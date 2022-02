La ceremonia de los Brit awards eliminó por primera vez las categorías específicas de género

Adele recibió el premio al artista del año, ya no femenino ni masculino (Foto: Instagram/@adele)

La superestrella británica Adele ganó tres premios, incluido el codiciado Álbum del año, en los premios Brit el martes, durante una ceremonia que eliminó las categorías específicas de género por primera vez.

Adele ganó el premio al mejor álbum por “30″, así como a la canción del año por su exitoso sencillo “Easy On Me” y al artista del año, ya no femenino ni masculino, tras lo cual reconoció los tiempos cambiantes.

“Entiendo por qué cambiaron el nombre de este premio, pero realmente amo ser mujer, ser una artista femenina, lo hago”, dijo entre aplausos en el O2 Arena repleto de Londres.

“No puedo creer que una balada de piano haya ganado contra tantos éxitos”, dijo después de ganar el premio a la canción del año frente a la competencia de A1 & J1, Central Cee, Glass Animals y KSI.

REUTERS/Peter Cziborra

El mes pasado, Adele se disculpó con sus fanáticos por posponer su residencia en Las Vegas, solo 24 horas antes de la noche de apertura, culpando al Covid-19 y a los “retrasos en las entregas”.

Los británicos dijeron que eliminaron las categorías de género para celebrar a “los artistas únicamente por su música y su trabajo, en lugar de cómo eligen identificarse o cómo los ven los demás”.

Sam Smith, que no es binario, no presentó su álbum “Love Goes” el año pasado porque no encajaba en las categorías masculina y femenina.

Género no género

Las nominaciones de este año incluyeron la mayor cantidad de actos protagonizados por mujeres en más de una década, 18, aunque los artistas masculinos aún dominaron.

Ed Sheeran recibe el premio al compositor del año en los Brit Awards en el O2 Arena de Londres, Gran Bretaña, el 8 de febrero de 2022 REUTERS/Peter Cziborra

El cantautor Ed Sheeran rindió homenaje a su esposa cuando recibió el premio al Compositor del Año y ofreció dos actuaciones memorables en la arena, que había sido decorada con pilones simulados cargados con fuegos artificiales para la ocasión.

La noche más grande para el pop británico reintrodujo premios basados en géneros por primera vez desde 2006, con premios para alternativa/rock, pop/R&B, dance y hip-hop/rap/grime votados por fanáticos en lugar de expertos de la industria musical.

La ganadora del año pasado del Álbum Británico del Año, Dua Lipa, ganó la votación de TikTok a la mejor actuación de pop/R&B, y Sam Fender ganó el premio a la Mejor Actuación de Rock Alternativo, que fue presentado por Rolling Stone Ronnie Wood.

La adolescente estadounidense Olivia Rodrigo ganó el premio a Canción internacional del año por “Good 4 U”, mientras que Becky Hill ganó el premio a Mejor acto de baile, y la categoría de música dance regresa después de 16 años lejos de los británicos.

Becky Hill recibe el premio a la mejor actuación de baile en los Brit Awards en el O2 Arena de Londres, Gran Bretaña, el 8 de febrero de 2022 REUTERS/Peter Cziborra

“He sido un poco raver de drum’n’bass desde que tenía 12 años”, dijo un emocionado Hill a la audiencia.

La rapera Little Simz fue nominada a cuatro premios y subió al escenario con su madre para recibir el premio al Mejor Artista Nuevo en la parte posterior del álbum del año pasado “A veces, podría ser introvertida”, un acrónimo de su apodo Simbi.

“Quiero decirle a cualquiera que esté viendo esto en casa: soy la prueba viviente de que si trabajas duro en algo, sin importar de dónde vengas, sin importar tu origen, sin importar tu raza, puedes hacer algo extraordinario”, dijo.

“Así que para todos los niños. Sigan soñando, sigan empujando. Yo soy ustedes. Ustedes son yo. Bendiciones. Muchas gracias”, dijo Little Simz, quien creció en una propiedad de protección oficial en el norte de Londres.

¿Dónde está Boris?

El primer ministro británico, Boris Johnson, sale de 10 Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 9 de febrero de 2022. REUTERS/Tom Nicholson

El presentador Mo Gilligan le dio un golpe al primer ministro británico envuelto en escándalos, Boris Johnson, y lo invitó a la ceremonia para disfrutar de un poco de queso.

“Boris, sé que estás mirando, sé que te encantan las fiestas, vamos, chico, baja”, dijo, mientras el cargo de primer ministro de Johnson se tambaleaba en medio de acusaciones de fiestas para romper el confinamiento en Downing Street.

“Sé que te gusta una tabla de quesos, mírate, buscando el Dairylea”, dijo Gilligan refiriéndose al queso procesado.

La velada incluyó actuaciones de Liam Gallagher y Anne Marie, quien tropezó durante su interpretación de “Kiss My (Uh-Oh)” frente a una audiencia de 20.000 personas, pero recuperó la compostura.

