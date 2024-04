“Cumplieron lo que prometieron”; así fue la entrega de medio millón de dólares del Cártel de Sinaloa a AMLO, según Anabel Hernández

López Obrador fue señalado por Anabel Hernández de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Crédito: Cuartoscuro)

En el marco del lanzamiento de su libro La Historia Secreta. AMLO y el Cartel de Sinaloa, Anabel Hernández publicó una columna en DW en la que incluyó algunos detalles de su investigación alusiva a los presuntos nexos entre el grupo criminal y el presidente.

Uno de los aspectos más resaltados por la periodista fue la declaración que Sergio Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’, rindió en 2010, luego de ser capturado. En aquel entonces, testificó que le habría entregado a Andrés Manuel López Obrador una suma de 500 mil dólares en 2006 por órdenes de su jefe, Arturo Beltrán Leyva.

Dicha versión fue repetida por Villarreal en Estados Unidos en 2012, cuando lo extraditaron, lo cual habría sido considerado como una importante aportación por el Departamento de Justicia.

Según la investigación de la periodista, la entrega de medio millón de dólares habría ocurrido el 15 de junio de 2006 en un hotel de Gómez Palacio, Durango, cuando AMLO era candidato presidencial de la alianza Por el Bien de Todos.

Aparentemente, todo ocurrió en el hotel El Campestre —actualmente cerrado—, a poca distancia de donde había realizado su cierre de campaña.

El presidente López Obrador criticó que persistan los señalamientos en su contra. (Jovani Pérez / Infobae México)

En el libro, Anabel Hernández cita el testimonio de una fuente anónima que habría estado presente en el encuentro. Acorde con esta versión, ‘El Grande’ entró a la habitación en la que estaba AMLO con una maleta que contenía el medio millón de dólares.

Héctor Francisco León García, mejor conocido como ‘Pancho León’, presentó a ambos personajes y, junto con el entonces candidato presidencial, agradeció el apoyo.

Los presentes se habrían sentado en los bordes de las camas y conversaron durante algunos minutos, según el informante citado por Hernández. Al momento de supuestamente entregar la maleta con dinero, ‘El Grande’ compartió un mensaje de su jefe —Arturo Beltrán Leyva—, quien deseaba que todo saliera bien en las elecciones.

Después de recibir el dinero, acorde con el libro, López Obrador habría dicho: “Muchas gracias, saludos al señor”.

En su más reciente columna para DW, Anabel Hernández citó una conversación que tuvo con su fuente al respecto de este episodio.

“Yo pensaba: ‘Este güey no va a ganar’. Yo me equivoqué, sí cumplieron todo lo que prometieron. Que los gringos se fueran, que los iba a traer cortos. No le llamaba entonces ‘abrazos, no balazos’, sino que quería tener al pueblo en paz. Todo lo que les prometió Obrador son cosas que están sucediendo ahora, le está cumpliendo al Cártel de Sinaloa, los narcotraficantes son los más felices de que él esté en el poder. Yo lo veía muy cabr*n, pensaba ‘No va a cumplir’. Y mira, ¡sí cumplieron!”, reiteró el informante de identidad reservada.