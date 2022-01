Mon Laferte a punto de ser madre reveló género y nombre de su bebé

Mon Laferte está en la recta final de su embarazo y reveló sexo y nombre de su bebé (Foto: Instagram/@monlaferte)

Mon Laferte está a tan sólo unas semanas de dar a luz por primera vez y finalmente reveló cuál es el sexo y nombre del bebé.

Este 20 de enero la chilena compartió con sus seguidores los sentimientos encontrados que la han envuelto en los últimos días, pues su embarazo ya está muy avanzado y sólo está en espera de que sea el gran momento de darle la bienvenida a su bebé.

Con una fotografía del primer body tejido que hizo con sus manos, la cantante reveló que será niño y se llamará Joel.

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada”.

Con esta foto fue que la chilena reveló a sus seguidores cómo se llamará su hijo (Foto: Instagram/@monlaferte)

En la publicación de Instagram muchos fans de Mon confesaron su sorpresa al recibir esta noticia, pues llegaron a pensar que sería una niña, esto debido a la canción Niña de su último álbum.

Este tema es una canción de cuna, por la que desde hace varios meses sus seguidores aseguraban que el hijo de Laferte sería una bebé.

“Yo pensando que iba a ser niña, por la canción Niña”, “Todxs los que creíamos que sería niña, quedamos jajaja pero lo importante es que nazca sano”, “Cómo que hijo? Cómo que Joel?”, “Juraba que era niña”, son algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

En diciembre, la intérprete de Tu falta de querer se sinceró acerca de lo que ha estado viviendo en los que son sus últimos meses de embarazo y confesó que ha tenido que vivir muy duros momentos, sobre todo cuando estaba arriba del escenario.

Pese a los malestares por el embarazo, Laferte continuó en los escenarios hasta diciembre (Foto: Bridget Bennett/ AFP)

La chilena dio a conocer que quiso salir de gira pese a la dulce espera ya que pensaba que los síntomas a partir de los primeros tres meses no sería graves, sin embargo, tuvo problemas durante sus presentaciones; agruras, pies hinchados, dolor de espalda, cansancio, pérdida de memoria y nauseas fue lo que tuvo que afrontar Laferte.

“No sabía en lo que me metía, es mi primer embarazo. Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles, y que después de los tres meses iba a poder hacer como mi vida normal. Entonces yo dije: ‘Bueno, pues vámonos de gira’”, confesó en conferencia de prensa.

Tras terminar con sus conciertos en México, Mon decidió ya no seguir arriba de los escenarios hasta que de a luz, pues falta tan solo un mes para que llegue el momento.

Durante su tour dio a conocer que lo único que teme ahora es que no pueda volver a dormir, pues sabe que su hijo necesitará de mucha atención. No obstante, espera que su recuperación sea rápida y pueda volver a dar presentaciones pronto.

Mon Laferte se embarazó gracias a un tratamiento de fertilidad al que se sometió por un año (Foto: Bridget Bennett/ AFP)

Fue el en agosto de 2021, cuando a través de una publicación en Instagram dio la noticia de que se convertiría en madre este 2022. En esta reveló que por un año estuvo intentando quedar embarazada, así como también se cometió a un tratamiento de fertilidad.

Confesó que antes de cumplir 30 años no quería tener hijos, pero una vez que los cumplió, llegó el deseo de tener un bebé.

Desde entonces ha compartido cómo ha sido su experiencia con el embarazo y, pese a las críticas, ha mostrado con orgullo cómo ha ido creciendo su baby bump. Inclusive, el 21 de enero reveló que ya no ve su ombligo debido a cómo ha crecido su vientre.

