Sorpresa por el post en Instagram de una famosa actriz poco después de que Jason Momoa anunciara su divorcio

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación tras 17 años juntos (AFP)

El anuncio de que Jason Momoa y Lisa Bonnet pusieron punto final a su matrimonio devolvió al mercado de los solteros a uno de los hombres más deseados de todo Hollywood.

Los seguidores de la famosa actriz estadounidense Chloë Sevigny está convencidos de que ella acaba de abrir la carrera por conquistar al atractivo actor con una publicación en su cuenta de Instagram en la que Momoa aparece sin camiseta y con un skate.

La excusa para compartir estas dos fotos ha sido que la tabla de skate del actor estaba adornada con una foto de la cara de Chloë, y ella aprovechó la ocasión para dedicarle todo tipo de halagos.

“A veces adoro a los actores”, escribió la actriz de 47 años en su publicación de Instagram junto a dos fotografías de Momoa. “En especial cuando montan en una patineta adornada con mi rostro adolescente, se acuestan con la madre de los dragones, protegen a Timothée, salen con mujeres mayores, son amantes del metal y parecen en general unos buenos tipos”.

El mensaje de Chloë Sevigny sobre Jason Momoa

Chloë se refiere, por supuesto, al trabajo de Jason como Khal Drogo en la serie de HBO “Game of Thrones” y como maestro de armas de Timothée Chalamet en la película “Dune”, y a su matrimonio con Lisa, la mamá de sus dos hijos, que es 12 años mayor que él.

Fueron muchos los usuarios que han llenado la sección de comentarios de la publicación con mensajes que afirman que Chloë está intentando llamar la atención del reciente soltero de Hollywood.

Aquellos que pensaban que la protagonista de “Los muchachos no lloran” tiene intenciones románticas con el actor han pasado por alto un detalle. En 2020, ella se casó en secreto con un director de una galería de arte de Nueva York llamado Siniša Mačković, con quien tiene un hijo en común, Vanja Sevigny Mačković, y nada hace sospechar que se hayan separado.

Chloë Sevigny en Cannes (Getty Images)

El jueves pasado, Momoa y Lisa Bonet anunciaron el final de su relación de 16 años. En una declaración conjunta publicada el miércoles en su cuenta de Instagram, el protagonista de “Aquaman” informó que él y su esposa se estaban separando.

“Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Una revolución se está desplegando y nuestra familia no es una excepción... que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo”, señalaron en el comunicado.

Momoa, de 42 años, y Bonet, de 54, se conocieron y comenzaron a salir en 2005 y se casaron oficialmente a fines de 2017. Tienen dos hijos juntos: Lola Iolani y Nakoa-Wolf.

Bonet saltó a la fama interpretando a una de las hijas de Bill Cosby en “The Cosby Show”. Anteriormente estuvo casada con el rockero Lenny Kravitz, con quien tiene una hija, la actriz Zoë Kravitz.

Momoa saltó a la fama por la serie “Game of Thrones” (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros. sobre DC Comics. Este año estrenará la película “Aquaman and the Lost Kingdom”, que es la secuela de “Aquaman”, de 2018.

Jason Momoa con Lisa Bonet y sus dos hijos

“El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a ser. Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y nuestras hijos”, dijeron.

Los actores terminaron su comunicado con una reflexión sobre las enseñanzas familiares, personales y profesionales que seguirán compartiendo con sus hijo. “Enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Viviendo la oración, que prevalezca el amor”, concluyeron. Hasta el momento, los intérpretes no han dado más declaraciones al respecto.

Seguir leyendo: