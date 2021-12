Vicente Fernández Jr. rompió el silencio sobre libro que relaciona a su familia con el narco

(Foto: Instagram/@vicentefdxjr9)

El hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., rompió el silencio sobre el libro escrito por la periodista Olga Wornat, en donde se relaciona a un integrante de su familia con un exlíder del narcotráfico.

Durante una entrevista con la revista TvyNovelas, Vicente comentó que la periodista detrás del libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández, intentó ponerse en contacto con él, sin embargo él no la recibió.

“Yo nunca hablé con esta perioditsa; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, expresó a la edición de la publicación mexicana de esta semana.

De acuerdo con la revista, el libro de Olga Wornat presenta un vistazo a la intimidad de la dinastía: desde su origen humilde hasta algunos fuertes pasajes de infidelidad y traiciones entre los hijos de Vicente Fernández.

(Foto: Instagram/@vicentefdez)

Durante una entrevista con Julio Astillero, la periodista narró que su obra comienza con el secuestro de Vicente Fernández Jr., un pasaje de la vida de la familia que es poco conocido entre el público y que el también empresario evitó abordar públicamente.

Asimismo, se describe la vida de Gerardo, hijo del cantante, quien ha mantenido un perfil bajo a comparación del resto de su familia y que es quien se quedará con el legado de Vicente por la forma en que se ha manejado dentro de la dinastía.

“Descubro a uno de los hijo de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”, comentó.

En su trabajo, la periodista señala a Gerardo como amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. No obstante, Wonat aclaaró que no logró obtener como testigo a ninguno de los dos sobre la relación amistad que mantenía, pero sí tuvo varias fuentes que confirmaron esto y otras “relaciones turbias”.

(Foto: Instagram/@camifdzoficial)

“(Nacho Coronel) iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos (...) y todavía continúa en esa línea de relaciones de hermanos”, expresó la periodista de origen argentino.

Entre otros detalles que reveló su trabajo, la periodista aseguró que cuando Vicente Jr. estuvo “desaparecido”durante varias semanas en abril de este año, fue por culpa de Gerardo, quien lo internó en contra de su voluntad en una clínica de rehabilitación. Esto a pesar de que no es adicto a ningún tipo de sustancia.

Olga Wornat aseguró que el libro fue escrito con todo el respeto posible y sin denigrar a los Fernández, pues comprende que no son un grupo de políticos, sino una familia que se convirtió en uno de los grupos de famosos más aclamados por el público.

Asimismo señaló que en su obra se habla tanto de los buenos momentos del Charro de Huentitán, como los malos, pues su fin es ahondar en su vida y destapar aquellos detalles poco conocidos de la dinastía, incluso aquellos que la misma familia ha intentado cubrir a lo largo de los años.

