Ben Affleck habló sobre su “hermosa” historia de amor con Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez reavivaron su romance a principios de este año, más de 17 años después de cancelar su compromiso (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Ben Affleck no podría estar más “agradecido” por su reconciliación con Jennifer Lopez. El actor ganador del Oscar habló con el diario The Wall Street Journal sobre su relación sentimental con la estrella latina, con quien está en pareja desde hace ocho meses.

Affleck, de 49 años, se mostró un tanto reacio a responder sobre está segunda vuelta con la cantante, pero no dudó en calificar su reencuentro como algo “hermoso”. Y reconoció que es “muy afortunado” de haberse “beneficiado de segundas oportunidades”.

El también director también deslizó que tiene planes de casarse con su famosa novia, con quien ya estuvo comprometido en 2002. La atención de los medios fue una de las principales razones por las que él y JLo no celebraron su boda de 2003. Un año más tarde, la pareja- apodada Bennifer- ya no existía más.

Affleck fue prudente, pero sí aseguró que espera volver a casarse algún día.

En una conversación que giraba en torno sobre su historia de amor con JLo, el actor declaró: “Lo más importante para mí es ser un buen padre. Lo segundo más importante es ser un buen hombre y una buena persona. Y, después, ya sabes, un buen marido. Con suerte”.

En una reciente entrevista, J.Lo confesó que todavía cree en el matrimonio, a pesar de haberse divorciado tres veces, de Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony. “No lo sé, sí, supongo”, respondió la cantante, de 52 años, cuando se le preguntó si consideraría volver a decir “sí, quiero”. “Todavía creo en un feliz para siempre, seguro, al 100 por ciento”.

Pero Affleck dejó en claro que la historia de cómo volvieron a estar en contacto y a darse una nueva oportunidad es algo que prefiere mantener en secreto. “Hay algunas cuestiones que son privadas e íntimas y tienen significado por el hecho de que no se comparten con el resto del mundo. Me siento más cómodo aprendiendo a encontrar un límite entre las cosas que quiero compartir y las que no”, dijo el actor, que de hecho recientemente decidió borrar su cuenta de Instagram.

“La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos”, afirmó. “Solo en los últimos cinco años, realmente me sentí cada vez más agradecido por las dificultades que he tenido que enfrentar”, consideró el intérprete.

Tras casi dos décadas separados, los caminos Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a unirse (Photo by Gotham/GC Images)

Sobre su romance, el actor se limitó a contestar. “Es una gran historia. Quizás un día la cuente. Lo escribiré todo... y luego lo prenderé fuego”, dijo entre risas.

Lopez y Affleck oficializaron su relación en abril, poco después de que JLo terminara con Alex Rodríguez tras cuatro años de relación. Desde que retomaron su romance, la relación entre ellos se ha consolidado a un ritmo vertiginoso. Se han vuelto inseparables.

La segunda vuelta de JLo y Ben comenzó en febrero, cuando ella estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez. Durante las semanas de rodaje, la cantante y el director comenzaron a hablarse y cuando ella regresó a Los Ángeles tuvieron varias citas secretas en la mansión de ella. El romance finalmente se confirmó cuando fueron fotografiarlos durante una breve escapada que hicieron a Montana.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en Italia (The Grosby Group)

Lo más importante es que Ben parece haberse despedido de los demonios del alcohol que lo han acosado durante tanto tiempo y que fueron, según sus propias palabras, la razón por la que fracasó su matrimonio con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos.

“El mayor arrepentimiento de mi vida fue mi divorcio”, le dijo al New York Times el año pasado. “La vergüenza es tóxica, es vivir en un horrible sentimiento de baja autoestima y autodesprecio. No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas y castigarme. He cometido errores, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello y tratar de seguir adelante”.

Y seguir adelante es exactamente lo que está haciendo ahora, con una mujer que parece haber hecho desaparecer los días oscuros en su vida.

