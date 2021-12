Pedro Sola felicitó a Yosstop tras ser liberada de la cárcel por “cometer un error”

Pedro Sola habló sobre Yosstop (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Durante la noche del martes pasado, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue puesta en libertad luego de que sus abogados llegaron a un acuerdo con la defensa de Ainara Suárez. Ante esto, las primeras reacciones por parte de miembros del mundo del espectáculo no se hicieron esperar.

Fue desde su cuenta de Twitter desde la que Pedro Sola, conductor de Ventaneando, dedicó unas cuantas palabras a la influencer que en junio de 2021 fue detenida por elementos de la Policía de Investigación y trasladada al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla, donde se le requirió por denuncias ligadas a la pornografía infantil.

“Hoy hubieron buenas noticias, la liberación de Yostop después de meses encarcelada por cometer un error con una publicación en su canal de YouTube, la felicitamos”, escribió.

Ante esta publicación, los internautas no tardaron en reaccionar y arremetieron contra Pedro Sola por el polémico comentario.

“¿Cometer un error? Un error es decir Mccormick en lugar de Hellman’s, eso nos dio risa. Lo de Yostop no le da risa a nadie”, “Cómo puedes felicitar esa tipa que promovió la violacion de una menor, la criticó y la ofendió. Pero qué triste que por ser figura pública se les perdone todo”, “Buenas noticias @pedrosola, cada vez dices más burradas, la liberación de @YosStoP , es el resultado de tener dinero, se pasan la justicia por el arco del triunfo, con dicha liberación tendrá más seguidores y será más prepotente, duele la justicia en México”, fueron algunas de las respuestas.

Tras cinco meses en prisión, la vlogger se mostró feliz en una breve declaración a la prensa (Foto: Captura de pantalla)

Cómo fue la salida de YosStop de Santa Martha Acatitla

La vlogger fue captada por algunos reporteros a la salida del centro penitenciario la noche del pasado martes, donde con sus características mechas moradas casi difuminadas y vestida con sudadera morada en estilo tie-dye , el pantalón beige del penal de Santa Martha Acatitla y cubrebocas, expresó brevemente mientras iba escoltada por elementos de la policía:

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”

Tras decir ello, la creadora de contenidos abordó una camioneta que arrancó de inmediato dejando atrás a los elementos de policía y a los reporteros.

“Muchas gracias por apoyarme, bye”, fue lo último que se escuchó decir a la influencer, antes de partir hacia su hogar, donde enfrentará el proceso penal en su contra.

Yosseline dijo que sí hablará detalladamente con la prensa, pero en ese momento ''le urge llegar a casa''( Foto: Captura de pantalla)

Mientras los fans de la vlogger celebran su salida argumentando que fue víctima de violencia de género en su respectivo proceso; los detractores de la también actriz cuestionan las condiciones de legalidad bajo las cuales Yosstop pudo acceder a la determinación del juez y al acuerdo reparatorio con la víctima.

La medida se tomó, detalló la dependencia en un comunicado, luego de que el agente del Ministerio Público solicitara la reclasificación del delito de pornografía infantil por el de discriminación, y de que la víctima aceptara la reparación del daño ofrecido por la defensa de la imputada.

Ainara Suárez llegó a un acuerdo reparatorio con la influencer, con lo que en apego al principio de Justicia Restaurativa se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal.

