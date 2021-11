El conmovedor motivo por el que Daniel Arenas se alejó de las telenovelas

(Foto: IG danarenas)

Daniel Arenas, quien ha participado en telenovelas como Teresa, rompió el silencio y reveló porqué se alejó de la pantalla chica.

Fue en un encuentro con los medios donde el artista mencionó que fue una decisión muy bien pensada y añadió estar en un punto muy importante de su vida.

“Algunos prefieren irse de vacaciones y otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa. No pensar en nada, apagar el celular afortunadamente no soy tan adicto a las redes, entonces no estoy tan al pendiente de eso. dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero”, destacó el actor.

De igual manera, el actor mencionó que tiene planeado dirigir su vida hacia nuevos rumbos lejos de los reflectores.

“No sé, amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad, porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones. Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, añadió.

Hace unos meses corrió el rumor de que el actor y Daniella Álvarez se convirtieron en pareja. Así, un tiempo después ambos decidieron confirmar la noticia en sus redes sociales.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas

“Hablando de sueños… La mujer de mis sueños”, escribió el actor colombiano que, de igual manera, se refirió al tema a través de una entrevista que brindó para Radio Fórmula: “Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”.

¿Quién es Daniel Arenas?

Daniel Arenas es un bumangués que ganó gran reconocimiento entre el público colombiano, gracias a su participación en el reality show “Protagonistas de novela”, del cual llegó a ser finalista con apenas 23 años.

Fue entonces cuando se le abrieron las puertas en la pantalla chica, pues debutó en su primera producción para la novela ‘Francisco, el matemático’ (2003), en la cual interpretó a Hans Hakerman. Mientras que un par de años más tarde, trabajó en la exitosa producción ‘Los Reyes’ como Santiago Iriarte, personaje que le significó una nominación a los Premios India Catalina como ‘Mejor actor de reparto en telenovela’, pero no ganó.

(Foto: IG danarenas)

A pesar de su popularidad, Arenas viajó hacia México, donde logró abrirse paso entre los artistas locales y se hizo un gran nombre como actor de las novelas de Televisa, pues es clave recordar que se le vio hacer sus primeros papeles en producciones en horarios poco atractivos. No obstante, con el pasar del tiempo su nombre llegó, inclusive, a protagonizar novelas que ubicaron entre las más vistas del prime time en la televisión de este país, como ‘Mi marido tiene familia’.

‘Teresa’, ‘Amorcito corazón’, ‘Corazón indomable’, ‘La gata’, ‘Despertar contigo’ y ‘Médicos, línea de vida’, son otras de los programas por los cuales Daniel ha brillado entre los mexicanos.

Cabe mencionar que aunque han sido 8 las nominaciones que ha recibido entre Premios Juventud, People en Español y TVyNovelas, tan solo se ha llevado un galardón: Premios TVyNovelas ‘Favoritos del público al más guapo’.

