Exatlón México: por qué Macky González recordó a su papá durante el programa

La concursante se mostró conmovida (Foto: Instagram @macky.mx)

Este miércoles durante la transmisión de Exatlón México, la concursante Macky González se mostró emocional pues recordó a un miembro de su familia muy importante, se trata de su padre quien fue entrenador de uno de sus compañeros.

Macky reveló que fue Alan, uno de sus contrincantes quién le revivió el recuerdo de su padre. Durante su cápsula personal admitió que no había caído en cuenta de que el integrante de Guardianes había sido alumno de su papá:

“Hoy estaba caminando y Alan me susurró que ‘¿Qué opinaría mi papá, Ariel González, si estuviera acá?’ y entonces me llamó la atención porque no había hecho esa conexión de que se conocían, efectivamente, si Alan pasó tantos años por ahí, mi papá tuvo que haberlo entrenado y seguro lo entrenó muy bien”, mencionó durante la competencia.

Él es Alan, participante del reality (Foto: Instagram/exatlonmx)

Debido a este recuerdo, la integrante de Conquistadores incluso se atrevió a animar al integrante del equipo contrario; “Y la verdad sé que está mal esto pero en una que iban rojo contra rojo le grité “¡Demuestra la preparación física que mi papito te dio!”, mencionó a la agrupación azul.

Al respecto, admitió que extraña mucho a su familia y por eso el bello recuerdo la hizo demostrar su lado más sensible. Por su parte, los fans de Macky a quién también apodan “MaQueen” hicieron algunos comentarios apoyando ese gesto “Me cayó muy bien que Macky se conmoviera así con Alan” y “Macky me cayó súper bien, fue la única que si les dijo algo a sus compañeros” fueron algunos de los comentarios en instagram.

El padre de Macky se llama Ariel González y trabajó con la Selección Mexicana de Fútbol en la Copa América hacia 1993, su desempeño fue tan bueno que algunos especialistas del popular deporte consideran que cambió radicalmente a la agrupación. Él también fue apodado como El negro y se desempeñó como preparador físico de Pumas.

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Desde que se estrenó Exatlón México por primera vez en el 2017, han sido muchos los cambios temporada tras temporada, mientras algunos rostros nuevos de atletas se dan a conocer, otros más cierran ese capítulo de su vida deportiva. Macky González es una de las concursantes que participó en Famosos contra Contendientes y no volvió al reality hasta el 2021.

En el segundo día de la competencia, Macky reveló las transformaciones que pudo advertir entre la primer temporada y la actual, resaltó que los circuitos de 2017 no tenían una gran complejidad desde el material con el que estaban hechos hasta la velocidad con la que se terminaban.

“Hay muchas diferencias entre mi temporada y esta, número uno: los circuitos, antes eran muy de madera, eran muy rápidos y creo que ahora hay demasiadas cosas como de ir y activar”, mencionó en conversación con dos de sus compañeros.

Macky González participó en dos competencias de Exatlón (Foto: Instagram/@exatlonmx)

En programas como Exatlón México o Survivor, los concursantes deben pasar meses fuera de casa adaptándose de la mejor manera a las condiciones que existen en las playas de República Dominicana, sitio donde TV Azteca desarrolla sus realitys.

De forma general, mucho se habla de aspectos como el hambre, miedo, soledad, frustración y la tristeza a la que se enfrentan los participantes; no obstante Macky tocó el tema de la higiene personal como otra de las diferencias, ya que en 2017 los concursantes se resignaban a no poder bañarse.

