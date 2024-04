Era su primera cita y descubrió a su acompañante viendo a otros en Tinder | VIDEO

Todo quedó registrado en la aplicación de TikTok, donde rápidamente se hizo viral. Foto: Captura de pantalla

En la era digital actual, aplicaciones como TikTok se han convertido en el escenario perfecto para compartir experiencias del día a día, llegando a millones de personas con solo unos cuantos clics. Este es el caso de un joven usuario que decidió documentar minuto a minuto su primera cita con una chica que durante su primer encuentro se la pasó utilizando Tinder de manera descarada, desencadenando una oleada de reacciones en la plataforma.

El joven compartió un video de tan solo 12 segundos donde expresaba su decepción al darse cuenta de que no era de interés para su acompañante. “Cuando ya me dejó claro más de 100 veces que le valgo verg”, fue el mensaje que acompañó el breve clip, capturando la esencia de una salida que distaba mucho de ser lo que esperaba.

Las cosas tomaron un giro aún más inesperado en una segunda grabación donde se muestra a la mujer utilizando su teléfono para abrir Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares a nivel global. Este acto avivó el debate entre los usuarios de redes sociales. Los comentarios variaron desde sugerencias sobre cómo reaccionar en dicha situación hasta reflexiones sobre la búsqueda de conexiones sentimentales en la era digital.

Usuarios en redes explotan contra la chica

La grabación de esta fallida cita no tardó en hacerse viral, acumulando más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios. Las opiniones estaban divididas: desde aquellos que sugerían una salida digna para el joven, tales como pagar discretamente y retirarse del lugar, hasta quienes recomendaban dejar a la mujer con la cuenta por pagar como lección.

Con comentarios como: “Te paras, pagas y sin que te vea te largas y ya”, “Ella es una “foodie call”, que solo acepta salir a una cita para que le paguen la comida. She belongs to the street”, “Te levantas al baño, vas y pagas la cuenta y te vas (sin grabarla) no hay que forzarla” y “Dejar el dinero en la barra e irse mínimo, podrías irte sin dejar el dinero en la barra jajajaj” fueron algunos de los que más destacaron en la publicación.

¿Qué es Tinder?

Tinder, destacada por Fast Company como una de las empresas más innovadoras del mundo en 2022, ha revolucionado la manera en que se establecen nuevas conexiones. Con más de 530 millones de descargas, disponible en 190 países y en más de 45 idiomas, esta aplicación ha atraído principalmente a un público joven, con más de la mitad de sus usuarios oscilando entre los 18 y 25 años. Este alcance e influencia han transformado la aplicación en la herramienta predilecta para conocer gente nueva, a la vez que reflejan cómo las interacciones humanas han evolucionado con la tecnología.

Este incidente destaca cómo las plataformas digitales han cambiado la dinámica de las relaciones interpersonales, poniendo en evidencia la inmediatez con la que buscamos y nos desprendemos de conexiones. Así mismo, resalta el impacto de compartir públicamente experiencias personales, generando un espacio de discusión y reflexión sobre el comportamiento humano en la era de la conectividad digital.