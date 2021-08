Por qué Brenda Zambrano no quiso entrar a “La Casa de los Famosos”

Brenda afirmó que a Telemundo "le faltó presupuesto" (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Brenda Zambrano se ha convertido en una de las influencers más famosas de México tras su participación en el reality show de MTV Acapulco Shore, programa en el cual tuvo una destacada participación, por lo que la joven modelo ha recibido varias ofertas para unirse a nuevos proyectos.

Hace unas semanas comenzó a circular el rumor de los posibles participantes del nuevo reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, un programa que reunirá a 16 participantes en una misma casa, donde tendrán que permanecer el día completo mientras los televidentes los observan.

Juan José Pepillo Origel reveló a inicios de este mes, en su programa Con Permiso, la lista de los posibles participantes, entre los que se encontraban Omar Chaparro, Dalilah Polanco, Erika Buenfil, Yurem y Brenda Zambrano.

Brenda participará al lado de Guty Carrera en el nuevo reality de Televisa (Foto: Instagram @brendazambranoc)

A pesar de que su participación estaba casi confirmada, el día de ayer Brenda reveló mediante su cuenta de Twitter que no estará participando en el reality por la oferta económica que le presentaron: “Se especuló mucho esto, solo les diré que ¡les faltó presupuesto! YO NO BUSCO YA ENTRAR A ALGÚN REALITY PARA HACERME CONOCIDA, si no lo que necesito ahora es facturar y facturo mejor estando fuera que encerrada”, dijo la influencer el día de ayer en un mensaje que posteriormente borró.

Tras rechazar la oferta de Telemundo, Brenda aceptó participar en la segunda parte del reality Inseparables de Televisa, así lo confirmó la misma actriz: ‘’Ya es oficial, se viene Inseparables segunda temporada, donde Guty Carrera y yo estamos en competencia, no se lo pierdan, 13 de septiembre por UniMás y el 20 de septiembre por Canal 5′'.

Hace unos días la influencer reveló por medio de su cuenta de Instagram, los motivos por los que ya no estará en Acapulco Shore y contó cómo es su relación con algunas de las integrantes del programa.

Brenda Zambrano se retiró los implantes mamarios (Foto: @brendazambranoc/ Instagram)

“Tengo 28 años y mi vida gira en torno a otras cosas, aparte no creo que haría team con alguna de ellas, solamente con Dania, pero las demás no van con mi personalidad”, respondió Brenda al ser cuestionada sobre el tema por uno de sus seguidores.

La influencer respondió preguntas que sus fans y seguidores le enviaron mediante la red social, una de las cuales cuestionó su relación con Dania: “¿Qué pasó de qué?, oigan se inventan muchas novelas, están bien cabr*n. Dania y yo seguimos llevándonos, seguimos en comunicación. Obviamente ya casi no nos vemos, pero no nos llevamos mal, no estamos peleadas, quítense esa idea”.

Brenda reapareció en sus redes sociales con una nueva imagen tras la cirugía en la que le removieron los implantes de seno, la influencer dijo estar satisfecha con su apariencia y recalcó que su recuperación se ha dado muy bien, pues a los cinco días de la operación, afirmó estar “como si nada”.

Brenda Zambrano cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @brendazambranoc)

Zambrano decidió deshacerse de sus implantes mamarios tras presentar síntomas de la enfermedad del implante mamario, la cual es común entre las mujeres que se someten al procedimiento y se caracteriza por la pérdida de líbido, depresión, cansancio y dolor corporal.

La influencer reveló su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales: “Investigando, leyendo y escuchando casos tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no. Tomo terapia con el psicólogo y me ayuda, pero mis síntomas no se van a arreglar yendo al psicólogo”, afirmó Brenda.

La enfermedad que sufrió Brenda también ha sido padecida por varias famosas artistas, una de ellas es Carmen Aub, quien compartió un emotivo mensaje tras mostrar las marcas que le dejó la operación: “Mis cicatrices son el mapa que me ha llevado a quererme, qué irónico, ¿no?”

