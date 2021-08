“Me tiré a llorar”: el efecto del apellido Derbez en la carrera de José Eduardo

José Eduardo Derbez se tuvo que enfrentar a muchos rechazos debido a su apellido antes de poder lograr llegar a ser un exitoso actor (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Algunos artistas han logrado abrirse puertas en el mundo del espectáculo gracias a que provienen de familias con un extenso repertorio, pero José Eduardo Derbez, contrario a lo que se podría pensar, aseguró que durante un tiempo no le daban oportunidad de continuar su carrera sólo por su apellido.

Durante una emisión de Miembros Al Aire, José Eduardo recordó los primeros años de su carrera, cuando decidió seguir los pasos de sus padres, pero hubo un momento en el que pensó que la actuación no era su vocación cuando lo rechazaron de varios castings sólo por su apellido.

Pese a que el actor es hijo de uno de los cómicos más importantes del país, que ha conseguido éxito internacional, y también de la llamada “reina de las telenovelas”, además de ser nieto de Silvia Derbez, una de las mejor reconocidas actrices de la época de oro del cine mexicano, algunas personas pensaron que su futuro no estaba en los sets de grabación.

José Eduardo aseguró que llegó en dejar su carrera de actor (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

“Al principio de mi carrera cuando empecé que ir a un casting tras otro y otro, o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a lo que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado. Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”, se sinceró el hijo de Victoria Ruffo.

Sus cuestionamientos y los constantes rechazos, lo llevaron a encerrarse un día en su habitación, triste por el mal panorama que le estaba dando su carrera, pero ese mismo día recibió una llamada que habría cambiado todo.

“Me tiré a llorar y dije ‘esto no es para mí (...) Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, desde ahí no he parado, gracias Dios”, comentó el actor.

El hijo de Eugenio Derbez también recordó el único fracaso que ha tenido desde esa llamada, que fue con una obra de teatro de la cual todavía no le pagan sus presentaciones. Según narró, le propusieron actuar en la puesta en escena diciéndole que sería un gran éxito, pero resultó siendo lo contrario.

Los hermanos de José Eduardo aseguran que, la mayoría del tiempo, a ellos les ha beneficiado el apellido (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

Sólo duró un día en la Ciudad de México y otra en Cancún, después de ello tuvo que terminar por falta de público. Algo parecido le habría ocurrido a Paul Stanley, pues aseguró que él también participó en una obra en la que sólo hubo una función.

Anteriormente, José Eduardo ya había compartido que de pequeño sufrió bullying debido a sus padres, pero principalmente a su papá, Eugenio Derbez.

Según relató, Eduardo en su niñez no comprendía por qué en la escuela algunos compañeros que eran mayores que él lo molestaban con comentarios que lo hacían sentir mal, pues en un principio ni siquiera comprendía a qué se dedicaban sus padres.

José Eduardo aseguró que lo llegaron a molestar en la escuela por ser hijo de Victoria Ruffo (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

“Este rollo de ir a la escuela, no te interesa este medio, no sabes ni de qué se trata, y de repente chavos más grandes que ya tienen esa malicia que te estén ching*ndo, pues sí [...] la crueldad de los niños es muy ‘culei’”, dijo el hijo de Derbez.

El acoso que recibió José Eduardo no fue más allá de lo verbal, pero debido a que era constante, sí llegó a marcarlo, pues incluso tenía que cuestionar a sus padres acerca del porqué lo molestaban con comentarios como “tu mamá se besa con muchos en la televisión”.

Después de su paso por el bullying en la escuela, lo siguiente que enfrentó fue la pobre privacidad que gozaba en su juventud, cuando comenzó a experimentar, a tomar alcohol y fumar.

SEGUIR LEYENDO: