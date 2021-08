Marimar Vega se habría comprometido con Jero Rodríguez después de su ruptura con Horacio Pancheri

Marimar Vega confirmó su ruptura con Horacio Pancheri el 27 de enero. de este año (Fotos: Instagram/ @marimarvega // @jero_rod)

En el mes de marzo de este año, Marimar Vega y Jero Rodríguez fueron vistos juntos en Cancún y se rumoraba que los dos tenían una relación, pero ninguno ha confirmado o desmentido el romance, aunque podrían haber dado el siguiente paso, pues en una foto se puede ver a la actriz con un anillo en mano.

La imagen fue compartida por la marca de joyería Ingrata Fortuna, donde se puede ver la mano izquierda de Marimar con el que podría ser el anillo de compromiso en primer plano y también se puede apreciar su expresión de sorpresa mientras se cubre la boca con su otra mano.

Aunque no se ha confirmado nada, todo apunta a que la pareja si está comprometida (Foto: Instagram/@ingratafortuna)

La descripción de la foto comienza con una cita de Jerónimo donde comparte el significado del anillo. “´Un símbolo de amor y de libertad. De muchos significados y compromisos propios… pero sobre todo el símbolo de la unión de dos caminos con un sueño en común: la confianza y la paz. Amor sea.’ - Jerónimo”, por lo que se podría entender que la pareja sí se comprometió.

La joyería también habló de la inspiración para realizar esta pieza. “Este anillo es un festejo de la personalidad de Marimar, apasionada, firme, curiosa, romántica, aterrizada y soñadora a la vez, generosa, espiritual, entre muchas otras cualidades que Jero mencionó. Escucharlo hablar de ella, es de lo más romántico y genuino. Un amor sincero, sin pretensión”.

La actriz se casó con Luis Ernesto Franco en 2015 y se separaron tres años después (Foto: Instagram/@ingratafortuna)

También se menciona el tipo de piedra y la composición del anillo. “El diamante central es un Salt & Pepper en corte gota, tallada a mano en la India, gema altamente incluida con contrastes de ausencia y presencia de color y con un brillo extrañamente alto para este tipo de diamantes. Su curva, envuelta a la distancia con una media luna de diamantes blancos. En el interior, las fases lunares en constante contacto con la piel de ella. Una pieza abierta, libre, con dos polos que se complementan en su cara frontal y al mismo tiempo son uno mismo”, añadió Ingrata Fortuna.

Marimar Debutó en teatro en "Don Juan Tenorio" a los 17 años con su padre Gonzalo Vega (Foto: Instagram/@ingratafortuna)

La creadora de la marca y de la sortija, Roxana del Valle, reveló que este es uno de los proyectos más significativos y especiales que ha creado. “Sin duda, este es de los proyectos más especiales y significativos que he tenido el honor de crear. Gracias Jero por traer su historia de amor aquí, gracias por la libertad creativa, por tu confianza y por recordarnos lo hermoso que es el amor bonito. Marimar, eres inspiración pura. Gracias ¡Qué sigan irradiando tanta luz, amor e inspiración! Toda la felicidad del mundo, ¡Qué viva el amor!”.

En el mes de junio de este año, Vega se enfrentó a los rumores de la supuesta infidelidad que surgieron cuando acabó su relación con Horacio Pancheri. Desde su cuenta de Instagram, la actriz respondió a las preguntas de sus seguidores y compartió detalles de su vida privada.

Marimar celebró su cumpleaños número 38 por adelantado en Acapulco (Foto: Instagram/@marimarvega)

“Creo que ya estamos mayores todos para hacernos responsables y uno siempre sabe la verdad [...] Hay que hacernos responsables de las acciones de uno”, respondió ante los cuestionamientos de que ella fue la culpable de la separación de Jerónimo Rodríguez y Marisol del Olmo.

Marimar también reveló su mejor forma para superar una ruptura sentimental. “Hagan terapia. La terapia es lo mejor que puede hacer, el mejor tiempo invertido, el mejor dinero invertido”.

Otro usuario le cuestionó las razones por las que no ha tenido hijos, lo que respondió con una contundente y divertida frase. “Oigan pero si todavía no se me acaba la vida. Todavía tengo tiempo de tener hijos”,

