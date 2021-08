Qué pasa con la salud de Rosita Quintana, la actriz de la Época de Oro que fue operada de un tumor

Tras removerle un tumor en la tiroides, Rosita Quintana sigue hospitalizada (Foto: Captura de pantalla/ Facebook)

La nieta de la actriz Rosita Quintana, Nicole Kogan, reportó que que su abuela se encontraba esperando las indicaciones de los doctores para saber si la iban a operar después de estar internada desde hace una semana. La actriz de 96 años fue intervenida quirúrgicamente para removerle un tumor que se encontraba en la tiroides el pasado 27 de julio.

Sin embargo, Kogan señaló a través del matutino Hoy que la estrella de la Época de Cine de Oro se encuentra mejor de salud.

Además, la joven reveló que Quintana se encuentra en recuperación, medicada y con evidente mejoría, ante ello se espera que la próxima semana sea dada de alta y pueda regresar a casa.

Rosita Quintana nació en Argentina en 1925. (Foto: Señoras de la canción ranchera/ Facebook)

Cuando Kogan dio a conocer el estado de salud de su abuela el pasado 27 de julio, también señaló cual era la última voluntad de la actriz: “Mi abuelo era productor, era presidente de Columbia Pictures (estudio de cine estadounidense) y se encuentra en la Catedral de México y ella quiere estar con él”, reveló la joven.

Incluso compartió que a su avanzada edad, sigue recordando el nombre de varias canciones y de diversas películas en las que actuaron tanto ella como sus compañeros. “Lo mejor que tiene es su cabecita, es súper lúcida”, expresó Kogan.

Trinidad Rosa Quintana Muñoz nació en Buenos Aires, Argentina en 1925. Estudió en un colegio de monjas, pero gracias a su abuela, Carmen Alonso, quien era guitarrista e intérprete de tango, fue que Rosita se interesó por el canto. El cantar dicho género provocó su expulsión de su colegio, ya que se consideraba indecente.

La voz de Quintana llamó la atención de Jorge Negrete (Foto: Twitter/@AGNmex)

La protagonista de Calabacitas Tiernas debutó a los 15 años como cantante en La Orquesta de los Hermanos Caro, en donde llamó la atención del compositor Rodolfo Sciamarella, quien la invitó a cantar en el Teatro Casino. En uno de sus shows, destacó entre sus compañeros y fue que despertó el interés de nada más y nada menos que el cantante mexicano Jorge Negrete.

Fue así como en 1947, Rosita Quintana debutó en México en el centro nocturno El Patio, donde su talento, carisma e imponente voz le abrieron un lugar en la Época de Cine de Oro.

La primera película en la que participó fue La Santa de Barrio, del director Chano Urueta, pero no tuvo mucho éxito como se esperaba. Fue hasta que protagonizó Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita y No Me Defiendas Compadre, cintas en las que actuó a lado de Germán Valdés “Tin Tan” y Silvia Pinal.

Rosita Quintana actuó a lado de Silvia Pinal y Tin Tan. (Foto: Rosita Quintana/ Facebook)

Durante la década de los 90, Quintana empezó a actuar para la televisión, en donde se dio una de las actuaciones de villanas más memorables en la telenovela La dueña, protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo.

En 1947 conoció a Sergio Kogan, gerente de Columbia Pictures, con quien entabló un largo noviazgo que culminó en una boda. Con él tuvo a Sergio Nicolás, quien se dedicó de lleno a la política.

Rosita Quintana fue acreedora de premios por su trabajo en festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Moscú, de Berlín y de San Sebastián, así como el Premio Wurlitzer a mejor cantante ranchera en 1955.

