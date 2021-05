Michelle Rubalcava fue asaltado y herido a bordo de un taxi

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

Michelle Rubalcava contó a sus seguidores la razón por la que últimamente lucía triste, cabizbajo y un tanto apagado en su canal de YouTube donde comenta noticias del entretenimiento y la farándula.

Y es que el periodista dio a conocer que hace dos semanas fue víctima de un asalto a mano armada en el interior de un taxi que circulaba libremente en la Ciudad de México, situación que lo tuvo muy afligido los últimos días.

El también presentador de televisión contó que como no tenía pila en su teléfono le pareció adecuado abordar un taxi en la calle luego de salir de una reunión a altas horas de la madrugada, pero fue hasta que inició el viaje cuando fue víctima del asalto en el que forcejeó con el chofer, e incluso, le lastimó la mano.

Tras su salida del programa de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante se refirió a su ex compañero como incompetente (Foto: Imagen TV - @michrubalcava / IG)

Rubalcava explicó que los hechos sucedieron un sábado a inicios de mayo, cuando luego de salir de una cena en casa de una de sus amigas no pudo pedir un servicio de aplicación, por lo que se arriesgó al abordar uno de la calle.

Debido a lo penoso de la situación en la que le sustrajeron un teléfono nuevo y sus tarjetas bancarias, el conductor estuvo varios días con un estado de ánimo bajo, y comentó que muy poca gente tenía conocimiento del lamentable atraco que vivió, incluso a su madre recién se lo contó, hecho por el que se animó a compartirlo también con los suscriptores de su canal que le mostraron su apoyo en la caja de comentarios del video.

“El 25 de mayo es martes, es mi cumpleaños, yo me iba a ir a España pero pues no se puede ir ahorita, y luego pues ya se los voy a decir públicamente me asaltaron, me robaron el celular, a mano armada y todo. Un taxista, por quedarme sin pila no pude pedir taxi de aplicación y como estaba yo cerca, pues que me asalta... eso hace dos sábados, alrededor de las 3 de la mañana yo venía de una cena”, relató sobre el asalto.

Según Alex Kaffie, Michelle Rubalcava estaría en los planes de la productora de "Hoy" para incorporarse al programa (Foto: Instagram@michrubalcava/Twitter@HOY)

Además agregó que lamentablemente el supuesto chofer del taxi también le quitó sus tarjetas e hizo varias compras en tiendas en línea antes de que él pudiera reportar el robo ante su banco y las autoridades.

“Usó mi tarjeta de débito, hizo mal uso de la tarjeta, estuvo feo, me lastimó la mano, forcejeamos, ahí se ve la rajada, fue un feo episodio, pero gracias a Dios estoy bien, he estado achicopalado y sobre todo asustado, se los cuento porque a mi mamá le acabo de contar de esto”

Rubalcava añadió que el celular que le fue robado era nuevo, y que al día siguiente acudió a la compañía de su teléfono a darlo de baja, reportar el robo y volver a activar la línea en un dispositivo antiguo que tenía guardado, y que es el que actualmente utiliza.

“El domingo estuve todo el día sin teléfono, me acababa de comprar un celular nuevo y pues se fue, se lo llevó este señor, no vi ni las placas, ni el número de coche, y luego el lunes temprano tuve que ir al banco y fue cuando me di cuenta de que me había hecho algunos manejos por línea, porque no tenía mi firma electrónica ese señor. Metí la aclaración, ojalá que el banco me lo regrese porque no fue cualquier cosa lo que se ‘troleó’ este señor, y luego tuve que ir a la compañía de teléfono a dar de baja y que me activaran el otro”, añadió.

Michelle Rubalcava no ocultó su incomodidad ante la entrevista a Karla Panini en "De Primera Mano", una de las razones por las que habría salido de la emisión (IG: michrubalcava / malinfluencersmx)

El conductor de espectáculos reveló que acudió a denunciar el atraco, pero aún no tiene respuesta de las autoridades: “Me fui a la Fiscalía, estuve como tres horas levantando la denuncia, estuve haciendo todos esos trámites, la verdad se siente horrible”.

“Nunca me había pasado gracias a Dios aquí en México. Como ya no tenía pila, no pude pedir taxi de aplicación que son más seguros, agarré uno de esos taxis rosas, total estábamos a unas cuadras de aquí y que me pasa, me encajó las uñas y sacó algo, no podría decir con exactitud qué porque estaba oscuro”, finalizó.

