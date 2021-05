Cómo llegó Luis García a los micrófonos de Azteca

Luis García lleva 20 años trabajando en TV Azteca (Foto: Instagram@ garciaposti)

Uno de los comentaristas más reconocidos de TV Azteca es Luis García Postigo, junto con Christian Martinoli han logrado ser una de las duplas más carismáticas e icónicas del periodismo deportivo. A lo largo de distintas transmisiones han generado empatía con sus seguidores ya que frases como “¿Qué está pasando Dr. García?” o “Impresionanti” han resonado en la televisión mexicana.

La trayectoria de García Postigo no solo destaca como comentarista deportivo, sino que tiene un legado en la historia del fútbol mexicano, ya que fue uno de los grandes referentes en la década de los noventas por ser un delantero goleador.

Inició su carrera como jugador profesional en el club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1986. Posteriormente jugó en clubes europeos como en el Atlético Madrid y el Club Real Sociedad.

Luis García inició su carrera como jugador profesional en el club Pumas en 1986. (Foto: Twitter@Pumasgirls)

Con grandes triunfos deportivos y participaciones destacadas con la selección mexicana, Luis García decidió retirarse de las cachas en el año 2000 jugando sus últimos minutos con el equipo de Puebla. Posteriormente se incorporó al equipo de reporteros de TV Azteca.

En aquel momento, la afición mexicana no se imaginaba al Niño artillero detrás de los micrófonos de las transmisiones deportivas, ya que como futbolista evitaba a los reporteros y no daba muchas entrevistas.

Años más tarde, el propio Luis García reveló que tiene una capacidad de reinventarse y afrontar nuevos retos, razón principal que lo llevó a incursionar en el mundo del periodismo deportivo, así lo confesó en una entrevista para ESPN en 2017.

Su llegada a la televisora de Ajusco sucedió bajo la invitación de José Ramón Fernández (Foto: Facebook@Luis García Postigo)

“Tengo una capacidad de reinvención importante, no le tengo miedo al ridículo ni al fracaso, entonces cualquier cosa que más o menos me inquieta intento lanzarme al precipicio o al vacío e intentar volar, y si no puedo volar, bueno pues vuelvo a empezar mi andar”

Su llegada a la televisora de Ajusco sucedió bajo la invitación de José Ramón Fernández, quien en aquel tiempo era el director de la sección. En el año 2001 fue la primera vez que participó en el programa de Los Protagonistas y por primera ocasión intercambió conversaciones con Martinoli.

Cabe destacar que el periodista deportivo no le agradó la integración del ex mundialista al equipo, pues en ocasiones anteriores intentó entrevistarlo y lo ignoró, razón que lo orilló a considerarlo como un jugador “cotizado” por no atender a la prensa.

Joserra decidió que ambos compartieran algunas transmisiones, en la cobertura de la Copa Libertadores del mismo año, Christian Martinoli “castigo” al Dr. García ya que lo dejó sin comer hasta que terminaron de realizar entrevistas con el pretexto de enseñarle cómo es la vida de un reportero, según contó el propio Luis García a Bolavip.

Christian Martinoli “castigo” al Dr. García en una cobertura de la Copa Libertadores (Foto: Archivo)

“Me puso una madrina porque me llevó a los dos campamentos, fuimos a entrevistar a todo mundo, fue una jornada bien cansada y le dije que ya quería comer y me respondió: ‘no, quisiste que te enseñara cómo es un reportero, pues así es la vida del reportero’ y fue una discusión muy estúpida”.

Después de esa discusión, ambos comentaristas encontraron la manera de tratarse y mejorar su relación dentro y fuera del trabajo.

El pasado mes de marzo, García Postigo reveló por Tik Tok los motivos del por qué dejó el fútbol, ya que no le generaba emoción y le aburrió. Posteriormente por medio de una transmisión en Instagram reveló que le gusta ser comentarista en Azteca Deportes:

“Soy inmensamente feliz en TV Azteca, llevo 20 años y nadie es protagónico. Sabemos que si trabajamos en conjunto somos mejores, así que me encanta”, detalló.

