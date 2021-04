Qué dijo Carmen Salinas sobre quienes se rehúsan a aplicarse la vacuna contra COVID-19

La actriz dio su recomendación al público con un mensaje contundente (Foto: Captura de pantalla)

Una de las figuras más famosas del espectáculo mexicano es Carmen Salinas, quien a través de las décadas se ha ganado un importante sitio en el ambiente artístico. Otra de sus características es compartir siempre la opinión del tema que se le solicite, por polémico que sea éste.

La veterana actriz es muy respetada y sus recomendaciones suelen ser tomadas en cuenta por el público, por eso, en este periodo de contingencia sanitaria vivida en el mundo, la histrionisa de 81 años alzó la voz para exhortar a la sociedad a vacunarse.

Y es que a sabiendas de que existe un sector de la sociedad que se rehúsa a someterse a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 debido a factores ideológicos o a un temor que ha sido propagado también por las llamadas “teorías de la conspiración”, Carmelita recomendó aplicarse las dosis:

“Hay gente que les dicen ‘no, no te vayas a vacunar porque la vacuna te va a matar’, no es cierto, la vacuna los va a salvar, la vacuna y el ponerse el cubrebocas y la mascarilla y lavarse las manos a cada rato y echarse su desinfectante, traerlo en su bolsita”, expresó para las cámaras del matutino Hoy.

Carmen Salinas ya se ha lanzado fuerte contra Paty Navidad, una de las más mediáticas negacionistas de la letalidad de la enfermedad (Foto: Cuartoscuro)

Y es que en los últimos meses, la primera actriz ha sufrido la lamentable pérdida de varios de sus familiares, unos de ellos, su hermano Jorge y su cuñada, fallecidos en Torreón, Coahuila a causa de complicaciones derivadas de su infección de COVID-19.

Al haber vivido tan cerca los decesos, Carmen destacó la importancia de acatar las medidas sanitarias a fin de evitar riesgos de contagio: “Yo sí las uso, miren, aquí las tengo, estoy en su casa de ustedes, pero yo sí las uso, si voy al doctor, al dentista, al oculista, me pongo ésta (cubrebocas) y ésta encima (careta plástica) para que no me vayan a salpicar de saliva”, explicó.

La actriz fue drástica y contundente con el consejo al público: “Con un salivazo que le dé un enfermo de COVID, olvídese del mundo, se va a morir”.

Carmen Salinas ha continuado trabajando, pero asegura siempre extremar al máximo las medidas sanitarias (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Quien fuera diputada plurinominal por el Partido revolucionario Institucional (PRI), condenó las agresiones que ha sufrido el personal médico, pues como se sabe, médicos y enfermeras han sido víctimas de maltrato y menosprecio por ciertos sectores de la sociedad que ven en ellos un “foco de contagio”.

“(Vi un video) donde estaban golpeando a los doctores, no puede ser que lleguen a esos extremos, no puedes quemar…entiéndanlo, gente de donde sea, el COVID existe, por amor de Dios”, finalizó la famosa “Corcholata” de las películas de vedettes.

Desde meses pasados, Salinas ha mostrado su rechazo a los negacionistas de la enfermedad, como cuando habló para el programa Venga la alegría, donde dejó ver que no tiene en buena estima a Paty Navidad, quien se ha pronunciado múltiples ocasiones desestimando la letalidad del coronavirus.

La furia de Carmen Salinas fue evidente en este mensaje de junio de 2020 (Foto: Captura de pantalla)

A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo no. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno. No es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobiernos, es una cosa de la naturaleza

“Hay cada pentonto y pentonta que no cree que existe el coronavirus. Claro que existe, y no quieren usar el tapabocas, porque escuché a una señora que le dijeron ‘¿No le da miedo no traer el tapabocas y con el virus que hay?’ (Dijo) una mala palabra, dijo ‘No, esas son evenfladas y son cosas del gobierno para vender esas garras, yo no creo en eso’. Me dio mucho coraje y dije yo ‘No puede ser que la ignorancia llegue a tanto’”, expresó entonces.

