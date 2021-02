“Me hackearon”: Carmen Salinas reportó fallas en su cuenta de Facebook

Carmen Salinas no puede usar su cuenta de Facebook (IG: carmensalinas_56)

La tarde de este lunes, a través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante Carmen Salinas informó que su cuenta de Facebook fue hackeada.

Hizo un llamado a sus amigos y compañeros en busca de ayuda.

“Desde la semana pasada me hackearon mi cuenta de Facebook y ahí nadie te escucha ni te hace caso. Pero eso sí, castigan a lo tonto . Es Carmen Salinas Lozano oficial para recibir mensajes y estar en contacto”, indicó.

En otro mensaje señaló que fue detectado “un tipo de Guadalajara” como posible responsable del hackeo.

Antes de esos mensajes sobre su actividad en redes sociales, Carmen Salinas había compartido con sus seguidores un mensaje para hablar de sobre la salud de uno de sus hermanos.

“El es mi querido hermano SERGIO ROBERTO SALINAS LOZANO, radica en Torreón, Coahuila. Les hice una videollamada y lo vi muy delicado de salud, he llorado como no se imaginan. Les suplico una oración por su salud. Y gracias por no dejarme sola. CS”, escribió el pasado 7 de febrero y horas después comentó: “Amigos, gracias a todos por sus oraciones y palabras de consuelo para mi hermanito, SERGIO ROBERTO SALINAS LOZANO. Dios los bendiga a todos por su solidaridad. Los abrazo con mucho amor. CS”.

Los últimos meses han sido complicados para Salinas, pues la pandemia de COVID le ha arrebatado a varios familiares, incluido su hermano Jorge.

“Con profunda pena les comunico que hoy 12 de noviembre por la mañana falleció mi adorado hermano Jorge Salinas Dávila en la Clínica del Seguro Social de Torreón, Coahuila”, escribió en un mensaje en redes sociales. “Víctima también de Covid y su querida esposa se encuentra muy delicada, un matrimonio ejemplar de 68 años de casados. Les pido a todos una oración por el eterno descanso de su alma”.

Ya en julio, Carmen se había visto envuelta en luto, pues su “adorado” sobrino Sergio Salinas González sufrió un infarto fulminante a los 50 años. La productora detalló que la desgracia tuvo lugar en Torreón, y el fallecido era hijo de su hermano Roberto Salinas Lozano y de su cuñada Lupita González de Salinas.

Debido a los estragos de la COVID en su familia, Carmen Salinas se mostró especialmente molesta con los comentarios que ha hecho la actriz Paty Navidad a través de las redes sociales, pues como se recordará, en varias ocasiones negó la existencia de una pandemia y apoyó la teoría de una “plandemia” orquestada por las élites del mundo para controlar a la población.

Paty también ha mostrado su renuencia a utilizar cubrebocas, argumentando que no usa ‘bozal’.

Carmen Salinas y Paty Navidad (Foto: Cuartoscuro)

El pasado julio, Carmen Salinas dio su punto de vista ante las cámaras del programa Venga la alegría, y dejó ver que no la tiene en buena estima, pues reprobó su postura frente al padecimiento que ha cobrado cientos de miles de muertes en el mundo y que mantiene en alerta máxima a la población.

“A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo no. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno. No es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobiernos, es una cosa de la naturaleza”.

