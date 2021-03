El impactante desnudo Elizabeth Hurley: a sus 55 años el icono de los 90 enciende Instagram

(Foto: Instagram/@elizabethhurley1)

Elizabeth Hurley soprendió a sus fans este lunes con una foto donde presume su increíble cuerpo a los 55 años de edad. El post de la actriz que protagoniza Al Diablo con el Diablo, tiene al momento 137,616 likes y en él precisa que por el momento no filmará un show televiso del cuál se especulaba tendría un papel protagónico con su familia.

Aprovechó la candente foto para aclarar que ella, ni su hijo Damian, foramarán parte de un reality, esto en su red social en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores. En la imagen se le puede apreciar sentada en un fardo de heno envonviendo sus piernas con los brazos.

“Mi hijo @ damianhurley1 y yo definitivamente NO estamos planeando filmar un’ reality show de televisión al estilo ‘Walton’. ‘¡¡Quiero decir!! Quien sea el ‘amigo’ (o el periodista), que esté filtrando estas cositas ficticias, es ridículo“. Su negación se produjo después del informe de The Sun donde se había asegurado que ella prestaría su domicilio para una programa de este tipo, hablaban de su finca en Herefordshire. Esta consta de13 habitaciones y tiene un valor de 8,300,520 de dólares.

Una fuente de información cercana a la actriz confirmó a The Sun que ella, debido a la gran base de seguidores que tiene en redes sociales, anteriormente consideró compartir su vida en un reality, aunque las especulaciones tiraron toda intención que la ídolo noventara tuviera sobre un proyecto simillar donde compartiera su vida hogareña.

No obstante, esa misma publación había confirmado que la actriz en el pasado dijo que le encantaría protagonizar un show con su hijo. La modelo, de 55 años, ha pasado los encierros por coronavirus con él, este tiene18 años; su madre Angela, de 80, y su hermana mayor Kate. Durante 16 semanas estuvo encuarentenada en su finca, y en sus redes sociales había dicho que esa experiencia habría sido el motivo por el cuál un reality era una posibiliadad.

El muy querido drama familiar The Waltons, de cual habló la actriz, se desarrolló de 1971 a 1981 (con tres películas derivadas posteriores) y giró en torno a las vidas del clan muy unido en una montaña de Virginia durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Por otra lado, la actriz ha pasado por momentos díficiles dentro de su familia, pues a finales del año pasado, su exesposo, el productor Steve Bing se suicido, este hecho ha marcado la vida de su hijo Damian, producto de esa relación.

Fue la actriz quien dedicó un sentido homenaje al padre de su hijo Damian. “Me entristece creer que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable. El año pasado volvimos a estar cerca. La última vez que hablamos fue en el cumpleaños número 18 de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora, y agradezco a todos por sus hermosos mensajes”, dijo Hurley en un mensaje en las redes sociales.

En tanto, Damian, de 18 años, también compartió un mensaje para sus seguidores. El actor señaló que es un momento “extraño y confuso” y agradeció las muestras de solidaridad de miles de personas que expresaron sus condolencias por la partida de su padre. “Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que se han comunicado después de las devastadoras noticias. Estoy tratando de responder a todos los que puedo, pero tengan en cuenta que siempre recordaré su amabilidad. Este es un momento muy extraño y confuso, y estoy inmensamente agradecido por estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram.

