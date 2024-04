Iván Velásquez aseguró que el helicóptero accidentado sí pasó por mantenimiento: “Es la simple supervivencia”

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no es cierto que el accidente se deba a un "debilitamiento de las fuerzas" - crédito @mindefensa/X

Durante un debate de control político en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio explicaciones sobre el accidente del helicóptero MI-17 en el que fallecieron nueve militares, ocurrido el 29 de abril de 2024 en el sur de Bolívar. De acuerdo con el jefe de la cartera, los hechos están siendo investigados, pero, por ahora, se descarta que la causa del siniestro haya sido por negligencia.

“No sabemos aún las causas del accidente del día de ayer, eso es un tema de investigación. Pero, en todo caso, no es falta de mantenimiento que se les dé a las aeronaves”, precisó el funcionario en el debate de control político al que fue citado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así como lo confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, el ministro de Defensa aseguró que el accidente pudo haber sido provocado por el “mal tiempo” que se registró en el sur del departamento, donde se estaban llevando a cabo labores de abastecimiento. Además, indicó que en este tipo de acciones, otra aeronave de la Fuerza Aérea acompaña a la tripulación en aras de protegerla.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el accidente del helicóptero se debió a un mal tiempo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Fuerzas Militares

“La Fuerza Aérea regresó y la otra se retrasaba, hasta que fue reportado ese accidente y, precisamente, se regresaban por un problema de mal tiempo. No concluyeron la tarea de abastecimiento de tropas”, aseveró Iván Velásquez.

De igual manera, aseguró que el accidente no tiene ninguna relación con la idea de que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, esté arrebatándole fuerza y capacidad a los militares, como se han asegurado desde distintos sectores, como el de la oposición.

“Podría asociarse que esta pérdida de vidas ayer, ocasionada por la caída del helicóptero, podría tener que ver con lo que es el tema de discusión de este debate: del debilitamiento de las fuerzas. Entonces (se diría) que este Gobierno ha debilitado, inclusive, el mantenimiento, lo cual, como acabo de mostrar, no es cierto”, insistió el jefe de cartera.

¿Cómo fue el mantenimiento del helicóptero?

Para garantizar la seguridad del helicóptero accidentado, se invirtieron 200 horas de inspección, ejecutada entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 2024 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La aeronave accidentada pasó por un largo proceso de revisión y verificación de su funcionamiento, según informó el ministro de Defensa. Pues, se invirtieron 200 horas de inspección, ejecutada entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 2024. De igual manera, el 10 de abril, el MI-17 pasó por otro procedimiento de inspección, obligatorio para todas las aeronaves después de que son utilizadas.

Asimismo, contaba con el certificado de aeronavegabilidad vigente, cuya fecha de expiración fue establecida para el 18 de enero de 2025. Esta temporalidad indica un tiempo estimado para el ingreso de la aeronave a un estado de reservación. “Mientras se soluciona el tema del mantenimiento para aquellos que están en tierra, hay un proceso de preservación, precisamente para evitar el deterioro de estos MI-17″, explicó el ministro durante el debate.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento - crédito Fuerzas Militares

Añadió: “Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. Es la simple supervivencia, inclusive, del propio piloto, que no va a arriesgar su vida ni la de más personas que ocupan el aparato si no está en condiciones para volar”, aseguró el titular de la cartera.

En declaraciones anteriores, el general Helder Giraldo indicó que el tiempo de vuelo que tienen los pilotos da cuenta de su idoneidad para dirigir los helicópteros y demás aeronaves del Ejército Nacional. Indicó que ya han volado más de 740.000 horas.

Sin embargo, las dudas sobre el mantenimiento de los artefactos siguen en pie. A pesar de las explicaciones que brindó el ministro Iván Velásquez, hay políticos que cuestionan el cuidado que se le está dando a las aeronaves, teniendo en cuenta que en 13 meses se han accidentado 21 helicópteros militares; los siniestros han dejado 21 uniformados muertos.