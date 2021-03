“El Komander” fue hospitalizado por una fuerte infección: “Acá me tienen con este desmadr* de medicamento”

Video: @soyelkomander / IG.

El cantante de música regional mexicana Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander”, fue hospitalizado debido a una fuerte infección estomacal por comer pescado en mal estado. Así lo dio a conocer él mismo por medio de sus redes sociales.

En una historia de Instagram, el cantante dice que tiene una pequeña infección, “ni tan pequeña, quería grabar un video el día de hoy, no se pudo, pero bueno, aquí estamos, tratándonos para tratar de estar mejor, saludos”, dice el cantante originario de Culiacán, capital de Sinaloa.

También, en un video compartido por el cantante en su cuenta de Instagram, dijo que comenzó a sentirse mal desde hace unos días, pero el día de ayer se agudizó más y por ello terminó en el hospital.

Mencionó que está en observación para que nada se complique. “La semana pasada no sé, sentí un malestar, sentí un malestar estomacal, y no me sentía muy bien”, dice en el video.

Alfredo Ríos ha estado en polémica por el contenido violento de sus canciones. (IG: soyelkomander1)

Relata que fue con su padre, y se comió un pescado que no le cayó muy bien. “Estuve un poco malo de la panza, el domingo no avancé nada y hasta el día de hoy ya me vine con el doctor, el doctor no me dejó venir, y... y pues bueno, acá me tienen con este desmadre de medicamento”, menciona el cantante.

También explica que discutió con la enfermera que lo atendía porque le había avisado que iba a transmitir por redes sociales, pero que ella no se preocupara, pues no iba a salir en la imagen, a lo que la enfermera le respondió que estaba bien.

“Qué bueno que hay redes sociales porque si no pues, estuviera aburrido ahí”, dice en el video.

También especifica que no está hospitalizado por cuestiones de COVID, pues, menciona, se hizo la prueba antes de entrar y salió negativo. Concluye el video diciendo que lo han tratado muy bien.

Alfredo Ríos, “El Komander”, de 37 años, tiene 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en su canal de YouTube tiene 1.25 millones de suscriptores, y en Facebook lo siguen más de 11 millones de personas.

El año pasado se encontró con el presidente López Obrador, con quien se tomó una fotografía, en Culiacán, Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro/Instagram@soyelkomander1)

En agosto pasado, “El Komander” dio de qué hablar, luego de que, tras encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba de visita en Culiacán, Sinaloa, se tomaron una fotografía juntos.

En aquella ocasión, el cantante de narcocorridos estaba con su familia cuando abordó al mandatario mexicano, quien accedió a bajarse de su camioneta para tomarse la fotografía con “El Komander” y sus hijos, de quienes iba acompañado.

“Por televisión a clases... Vente, pero con sana distancia”, resaltó el jefe del Ejecutivo en aquella ocasión, debido a que ya estaba activa la pandemia por COVID-19.

En una entrevista que se le hizo, dijo que venía con sus hijos, y al verlo, fueron a saludarlo. “Voy llegando yo, y me tocó verlo, pude acercarme y, pues, estoy contento de saludarlo”, dice Alfredo Ríos en aquella entrevista.

Los hospitalizaron debido a que comió un pescado en mal estado, lo que le provocó una fuerte infección estomacal. Foto: @soyelkomander1 / IG - captura de pantalla.

“El Komander”, ha estado en polémica en diversas ocasiones debido al contenido violento que hay en sus canciones. En 2015 declaró que “no soy el diablo, pero sí soy el creador de mi propio ‘reality show’”, luego de que autoridades llegaron hasta a prohibir sus shows en varios municipios de diversos estados de México, por la violencia que maneja en sus composiciones.

“El Komander” interpretaba el tema El MZ, en donde enaltecía la figura de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y actualmente fugitivo. “La ley quiere detenerlo/los contras quieren matarlo/pero nadie lo ha logrado/se les aparece el diablo/y pasan, pasan los años/y el MZ ordenando”, dice parte de la letra.

En una entrevista con la revista TvyNovelas se refirió así al asunto de los narcocorridos y la manera en que había sido atacado por interpretarlos:

“Aún no sé defenderme, no me declaro muy bueno para ese tipo de cuestionamientos, entrevistas o conferencias de prensa sobre el tema de los corridos; sé perfectamente quién soy y que a lo único que me dedico es a trabajar y hacer música, no soy culpable porque me guste el corrido. Yo crecí escuchando los de Antonio Aguilar, quisiera interpretarlos de la mejor manera y que a todos les gusten, hay otros que dicen nombres, santos y señas y no les dicen nada, yo sólo quiero trabajar y llevar alegría a quien me sigue, que es el público; ir a un baile o escuchar mis temas no te hace mala persona”, dijo en aquella ocasión.

SEGUIR LEYENDO: