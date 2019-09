"Eso me genera mucha nostalgia, todo lo que ha pasado, los recortes que ha habido, te puedo decir que es lo más feo que he vivido. Desde hace tres años empezó, y ha sido deprimente cada vez que entro a Televisa me da una nostalgia de cómo nos vemos con amor (la gente que queda) así de hace cuánto no nos vemos, eso me genera tristeza".