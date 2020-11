“Un esposo que no la anda pasando tan bien”: Laura G explicó la razón detrás de su ausencia tras contraer COVID-19

Laura G estará fuera de "Venga la alegría" (IG: lauragii)

Laura G fue diagnosticada con COVID-19 la semana pasada. Desde entonces la conductora se ha ausentado del foro de Venga la Alegría y de la cabina de Radio, pero ha continuado con sus labores en los programas a través de enlaces porque no ha tenido malestares, y aunque ella se ha mantenido asintomática, su esposo no ha tenido la misma suerte.

La conductora confesó que ha estado un poco ausente de sus redes sociales ya que ha aprovechado su aislamiento para estar más cerca de sus dos hijos y especialmente porque su esposo sí ha presentado algunos inconvenientes desde que contrajo la enfermedad.

La carismática presentadora publicó en sus historias de Instagram, donde siempre es muy activa, una fotografía jugando con Lisa y Luciano, pero también aclaró que “el bicho” no ha sido amigable con su marido Nazareno Pérez.

“Ando desaparecida de redes por esta razón… tengo dos changuitos arriba de mí todo el día”, escribió la famosa conductora de Venga la Alegría.

En una segunda historia dio más detalles del estado de salud de su marido. “Y un esposo que no la anda pasando tan bien… así es el bicho… nunca sabes la forma en que te afectará… por eso un día la vez”, dijo.

Laura G aprovechó este espacio para enviar una reflexión a todas las personas que se encuentran contagiadas con coronavirus y de cómo ella misma atraviesa este proceso.

“Y lo más importante es llevarlo con calma, darle tiempo al cuerpo y parar los pensamientos negativos”, finalizó.

Esta es la primera vez que Laura G comenta los inconvenientes de la COVID-19 en su familia y es que aunque siempre fue abierta sobre su diagnóstico e incluso se ha detenido en más de una ocasión para aclarar cómo es la convivencia con sus hijos, en esta ocasión sí dejó ver que “el bicho” no ha sido tan amigable con sus seres queridos.

El pasado fin de semana confesó que tanto ella como su esposo le explicaron a su hija de tres años sobre su enfermedad: “Le explicamos a Lisa que mamá y papá tienen un bichito, que por eso nos hicieron un examen en la nariz. Ella dice que no tiene el bichito y no sabemos, no le vamos a hacer los exámenes ni a Lucio, pero sí los de inmunidad en unas semanas”.

Mencionó que tiene la autorización de sus médicos para convivir con los dos menores de edad y no usar cubrebocas con ellos, ya que asumen que también están positivos al coronavirus.

“Naza (su esposo) y yo estamos positivos y cuando nos enteramos obviamente ya habíamos convivido muchísimo con ellos, entonces sólo estamos los cuatro conviviendo y autorizado por el pediatra”, dijo en una sesión de preguntas y respuestas.

“Asumimos que Lisa y Lucio también están positivos, estamos autorizados por el pediatra de que así (sin cubrebocas) llevemos este proceso”, añadió.

Fue el pasado martes cuando reveló su diagnóstico al público de Venga la Alegría a través de un enlace desde su casa: “El domingo fui a trabajar, traía un cuadro de alergia muy fuerte... tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran… pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”.

Un día después usó su cuenta de Instagram para aclarar las razones de su convivencia con sus hijos y aunque en aquel entonces dijo que su esposo Nazareno Pérez resultó negativo, ahora se sabe que también es positivo a COVID-19.

La conductora mencionó que sus hijos y su marido han ocupado su atención estos días (Foto: Instagram Laura G)

“Estoy aislada del mundo, no de mi familia, estamos los cuatro juntos... Los cuatros vamos a vivir juntos los 15 días. Es imposible separarme de mi familia y estar en un cuarto aislada viendo series de televisión como uno lo puede llegar a imaginar porque: uno, mi casa no me da para estar aislada en un cuarto; dos, no tengo personal de limpieza, alguien que atienda a mis hijos, los atendemos mi esposo y yo. Entonces, ni modo que los niños se hagan de comer solos, están chiquitines y bueno así está la situación”, dijo en la red social.

