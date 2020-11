“Son fantasmas”: Anel reveló que no sabe nada de “Las Saras” tras la aparición del testamento de José José

Anel Noreña se dijo "bendecida" por la aparición del testamento de José José (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días y a más de un año del fallecimiento de José José se dio a conocer la noticia de que la familia Sosa Noreña había acudido a un Juzgado de lo familiar a ser notificada de que el testamento del intérprete por fin había aparecido. La noticia fue de gran agrado para Anel Noreña y sus hijos, quienes aseguraron que se trataba de un gran paso, aunque admitieron no saber cómo iba a conducirse el subsecuente manejo de las regalías.

Anel Noreña aparece como albacea en del documento que da fe de la última voluntad del recordado cantante, sin embargo se sabe que ella les cedió la potestad del testamento a José Josel y Marysol, los hijos que procreó al lado del cantante.

“Nos mandaron llamar del juzgado a los tres que estamos en el testamento: José Joel, Marysol y yo. Todo empezó el año pasado, cuando a Marysol y a José no los dejaban ver a su padre, antes de que muriera, entonces contrataron un bufete de abogados para tener una orden judicial y poder verlo en Miami, pero resulta que Marysol un martes da la noticia de que ya tienen todo listo, iy su papá muere el sábado! Entonces, ese mismo bufete se dio a la tarea de buscar el testamento de José José, ¡y lo encontraron!”, declaró Anel Noreña a la revista TVyNovelas.

La ex modelo no reveló detalles sobre los bienes que están contemplados en el documento (Foto: Archivo)

La ex modelo declaró que la noticia fue una gran sorpresa, y la interpretaron como una señal divina: "Fue una verdadera sorpresa; hasta este momento, mi corazón está lleno de gozo porque, de alguna manera, José desde el cielo posicionó a su familia de México y nos mandó un regalo de navidad que dice: “Sí hay testamento, nunca los desamparé”.

La ex esposa del príncipe de la canción no reveló qué bienes se incluyen en el testamento: “No lo puedo decir a ciencia cierta, pero conforme se vaya llevando el juicio, en su momento podemos ir comunicando por dónde va todo. Lo que puedo decir es que ya se inició la apertura del juicio testamentario, y nos mandaron llamar del juzgado a los tres que estamos en el testamento: José Joel, Marysol y Anel, nada más”, agregó.

El testamento habría sido realizado hace más de 40 años, cuando los hijos de la pareja eran aún pequeños: “Ese testamento se hizo en nuestros años dorados, que fueron fabulosos, cuando estaban creciendo nuestros hijos y estábamos en plenitud de éxito y de familia; él (José José) estaba en Ariola Records, en 1976 lo contrataron para abrir una nueva compañía disquera en nuestro país, y el testamento es de ese entonces, de esos años. Gracias a que este bufete de abogados no dejó de creer ni de perder la fe, lo encontraron”, expresó Noreña a la publicación.

Sólo los hijos del matrimonio Sosa Noreña están contemplados en el testamento, según lo declarado por Anel (Foto: Archivo)

Respecto a Sara Salazar y Sarita Sosa, Anel aseguró que no ha sabido nada de ellas recientemente e incluso las comparó como una aparición fantasmal.

“Hasta el momento no he sabido nada de ellas, a lo mejor ya son tan ricas que se fueron a vivir a Europa… No se sabe nada, hagan de cuenta que son fantasmas, tampoco me explico su actitud, pero así son”, expresó.

Además adelantó que un posible testamento que hubiera firmado José José estando en Miami con su segunda familia, éste habría quedado sin validez, al tratarse de un ciudadanos mexicano y no estadounidense:

José José falleció en Miami, cuando vivía a expensas de los cuidados de su hija Sarita Sosa y de su hoy viuda, Sara Salazar (Foto: Facebook / YouTube Telemundo Al rojo vivo)

"José nunca dejó de ser mexicano, y cualquier cosa que José haya firmado con ellas, porque recuerda que la chamaca vino, llegó con un notario y con un policía que no era policía, le hizo firmar muchos papeles en blanco y luego se arrancó con su papá para Miami, pero allá es Estados Unidos y José no era americano, sino mexicano., finalizó.

