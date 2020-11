“Queremos que se sepa la verdad”: Alejandra Ávalos aseguró haber platicado con José José a través de una medium

Alejandra Ávalos ya había dicho anteriormente que "percibió la presencia" del cantante en la ceremonia religiosa que hizo en su honor (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que en días pasados Anel Noreña aseguró que interpuso una demanda en contra de Alejandra Ávalos, quien desde hace varios meses ha declarado haber sido muy amiga de José José e incluso le ha reiterado su apoyo moral al cantante colombiano Manuel José, que ha estado envuelto en la polémica por asegurar que es hijo legítimo del recordado Príncipe de la canción, la cantante ha vuelto a hablar al respecto.

Ávalos causó controversia pues reveló que pudo entablar una comunicación “espiritual” con el fallecido intérprete de La nave del olvido a través de una médium, con la intención de que el artista le revelara detalles de su vida y poder despedirse de éste. Así lo dijo:

“Tuve la oportunidad de contactar con una médium y tuve una experiencia que nunca había experimentado, valga la redundancia. Fue increíble hacerlo venir y de tener esa referencia real. Fue un momento muy espiritual. Fue un momento en el que él se pudo expresar y eso fue lo que a mí más me llenó. Yo soñé hace unos cuatro días con él y él me decía ‘habla’ Eso me tiene muy llena, muy satisfecha, muy feliz”, expresó ante las cámaras del programa Hoy.

La actriz y cantante ha asegurado haber sido una amiga muy cercana a José José, versión que los hijos del intérprete han cuestionado (Foto: Instagram @alejandraavalos)

Según lo dijo la cantante y actriz, José José le dijo que no ha podido estar tranquilo y simbólicamente le entregó un libro de revelaciones, las cuales se le presentarán a través de sueños de ahora en adelante:

“Es un mensaje que se me da, que yo puedo soñar. Se van a dar a través de mis sueños esas revelaciones y estoy trabajando de la mano con la gente que queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia al respecto de estos últimos diez años que él vivió con tanta angustia, con tanto tormento. Lo que expresó desde el otro plano existencial fue para mí muy revelador, yo creo que es algo que no me esperé nunca”, comentó.

Asimismo, externó que no le importa que las personas la critiquen, pues ella sabe que es verdad lo que vivió y lo único que pide es respeto: “Yo le pido al público el mismo respeto. Si en el foro de Hoy suceden cosas que son inexplicables, por qué lo mío se tiene que explicar. Eso no es congruente. Entonces, yo le pido a la gente ese mismo respeto”, agregó.

No es la primera vez que la actriz asegura haber tenido contacto con alguien fallecido; hace años declaró que María Félix se le apareció en sueños (Foto: Instagram @alejandraavalos)

Estas sorprendentes declaraciones se dan en medio de un proceso legal en el que Anel Noreña acusó a Ávalos de dañar moralmente la reputación de la familia y difamar el nombre del intérprete.

Hace una semanas, Alejandra Ávalos habló respecto a su relación con la familia Sosa Noreña en el programa Venga la alegría:

“No estoy furiosa, estoy feliz porque sé lo que he hecho en mi vida y estoy consciente de cómo he actuado. Estoy bien y en paz conmigo mismo”, comentó. Y cuando le preguntaron sobre la demanda en su contra dijo que no sabía nada, pero recordó su amistad con José José. “Yo no sé nada, no sé qué ha declarado (Anel Noreña), me mantengo al margen. Yo fui amiga de José, una amiga sincera, una amistad sólida a través de los años y un lindo recuerdo”, dijo.

Marysol Sosa ha declarado que Alejandra Ávalos no debería meterse en los asuntos de su familia (Foto: Archivo)

La artista mencionó que ella siempre ha dicho la verdad, sin embargo no quiso hablar más sobre la demanda en su contra. “Yo actúo conforme a mi corazón y a la verdad y si eso le molesta a la gente, qué tristeza. No tengo nada que opinar al respecto”, añadió. Para finalizar, le mandó un mensaje a Anel Noreña y a sus hijos, José Joel y Marysol Sosa.

“Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido José por parte de la familia Sosa Noreña. A mí no me consideren, no tenemos, esas personas tienen algo, pero yo me declaró en paz con esas personas y con mis sentimientos y José José”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

José Joel se lanzó con todo contra Alejandra Ávalos y ella respondió en medio de un incómodo momento en “Hoy”

“Por qué dice una aberración de ese tamaño”: creció el conflicto entre Anel Noreña y una periodista por la paternidad de José José

Anel perdonó a Shanik Berman por hablar de José José, pero aún no disculpa a Alejandra Ávalos