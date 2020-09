Yadhira Carrilló reveló bajó que condición volvería a las telenovelas

Yadhira Carrillo no ha parado de acudir al Reclusorio a visitar a su esposo (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

Yadhira Carrillo llamó la atención recientemente al ser captada en las instalaciones de Televisa después de mucho tiempo de permanecer inactiva frente a los reflectores de la televisión, y de inmediato se especuló que la actriz habría acudido a la empresa para negociar su posible regreso a la pantalla.

En un breve encuentro con reporteros de diversos medios a su salida de la televisora, la ex reina de belleza comentó que su esposo Juan Collado, quien se encuentra enfrentando un proceso legal desde hace más de un año en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, está gozando de un muy buen estado de salud, pese a que en meses pasados la actriz refirió que tenía temor de que su esposo se contagiara de COVID-19 en la cárcel.

También aseguró tener fe en que Collado pronto será puesto en libertad, ya que en este tiempo no le ha sido hallado algún delito de los que se le acusa.

“Para mí es una tranquilidad que ya llevamos un año dos meses y no le han encontrado absolutamente nada, entonces qué más hacer, seguir esperando. Juan está muy bien, es un guerrero, hace ejercicio en el espacio que tiene, come muy bien, a mí me da mucha tranquilidad que en todo este año y dos meses no le han encontrado nada, así que sólo es esperar” , dijo la también modelo.

Yadhira Carrillo constantemente muestra su apoyo incondicional a Juan Collado (Foto: Archivo)

Carrillo mencionó que su marido no se contagió de coronavirus como se llegó a especular en semanas pesadas en algunos medios de comunicación. “No, afortunadamente no tuvo, pensábamos que podía ser, pero gracias a Dios no”, expresó.

Acerca de su regreso a las telenovelas, la actriz afirmó que no hay ningún proyecto en puerta, pero que sí estaría dispuesta a volver a los sets de grabación en breve. Eso sí, Yadhira aseguró que sólo aceptaría si la producción en cuestión aceptara respetar los días en que visita a su esposo en el Reclusorio, pues “esos días son intocables”. Así lo dijo:

“Todos los productores son mis amigos y la verdad es que llevamos una relación preciosa siempre tienen cosas preciosas para mí y se los agradezco mucho, podría quizá hacer algo, excepto los días que estoy con Juan, esos días son intocables, pero si surge algo padre con mucho gusto podríamos hacer algo increíble”, agregó.

Juan Collado y Yadhira Carrillo han enfrentado una dura prueba en su vida (Foto: Telemundo/Cuartoscuro)

Por ahora, la actriz planea dar en adopción a los perritos del refugio de animales que tiene a su cargo, por lo que su plan de trabajo inmediato es organizar un desfile para ofrecerlos, Se trata de los canes que Yadhira ha ido adoptando y albergando durante varios años.

No obstante, debido a la situación que actualmente enfrenta, se está viendo en la necesidad de terminar con las labores del refugio, mismas que representan un gasto importante; mientras que por el momento las tiendas de ropa de la actriz han sufrido los estragos del coronavirus, por lo que dichas boutiques no han sido abiertas y no están generando ingresos en ventas.

El abogado lleva recluido poco más de un año (Foto. Instagram: yadhira_carrillo)

“Estoy interesada en que la gente conozca a los perros del refugio, a los perritos de la calle que nosotros tenemos en el albergue, que nosotros cuidamos, esterilizamos y entregamos en adopción, así que me gustaría poder hacer algún desfile o algo con ellos para que la gente pueda verlos. Lo estoy preparando porque ahorita debo tener alrededor de 100 perritos en perfectas y óptimas condiciones, pero es necesario que la gente los conozca y los vea”, reveló.

La actriz acude los lunes y los miércoles a visitar a su esposo desde hace más de un año, por lo que probablemente su participación en los programas unitarios podría ser una opción ideal para ella, puesto que se graban cada día y no requiere una continuidad ni secuencia, así no interferiría con sus visitas conyugales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La alarma de Yadhira Carrillo por la salud de Juan Collado: “es urgente” que tenga acceso a un médico

Leticia Calderón habló de Juan Collado y negó tener algún contacto con Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo contó por qué decidió no tener hijos con Juan Collado: “Yo así estoy muy tranquila”